健保30周年！不漲保費健保收入受限 專家籲設第二層健保

健保實施30年，僅3度調升保費費率，導致收支嚴重失衡，人口老化、醫療進展讓支出增加，但少子化等原因卻讓健保收入受限，健保署多年來只靠部分負擔、政府撥補，免於調漲保費。專家點出，部分負擔收入有限，不是主力項目，健保協同商保的「第二層健保」，是解健保財務之渴的方式之一。

各界提出健保協同商保概念，國衛院論壇也邀集專家研究，預計近期公布政策建言。長庚大學醫務管理學系暨醫務管理研究所教授盧瑞芬表示，健保協同商保是健康政策險的基本架構，是在以全民健保為核心項目，在額外結合商業保險，透過病人個人付費，強化醫療保障，形成健保協同商保「政策險」。

盧瑞芬指出，健保署立場希望政府適當介入，提供健保平台的行政支援，以降低保費成本，讓公私資訊共享，以估算風險；至於，商保考量為財務風險、醫療理賠風險須可估算，並在給付範圍、核保、理賠、及費率上有獨立的決策權，與給付內容不宜有太大的變動性，但商保公司反應，應有加入與否的選擇權，未來誘因設計實屬重要。

隨台灣工作人口減少，加上工作型態改變，民眾非薪資所得比率增加，中華經濟研究院院長連賢明建議，應改變收入模式，除透過財富稅，抵銷所得稅萎縮情況，也應增加糖稅、營業稅、政府稅收等非保費收入，並考慮商保補位健保，作為第二層健保，支持健保永續。

補充保費是提升健保收費公平性方式，台北商大財稅系教授韓幸紋指出，開收補充保費，原意是讓富人資本利得貢獻健保，健保總額確實收入一度提升，健保安全準備充足到足以調降保費，但目前補充保費目前採取「就源扣繳」，從民眾收入來源進行扣繳，且設有上限1千萬元及下限2萬元，民眾會調整行為規避，例如透過分散或集中收入來源，減少保費繳交。

健保署近期提出補充保費差別費率制，補充保費收入來源中的股利所得、高額獎金等項目，擬課以較高費率。韓幸紋提醒，台灣逃漏稅情況嚴重，非薪資所得容易規避，並且可能造成高階人才外流，投資人也可能為避免被收費而將資金移往國外，不再投資台灣。健保署近期研擬將不動產交易稅作為財源，但補充保費收取缺乏民眾自行申報扣繳機制，恐難收取。