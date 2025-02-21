健保30年！ 總統賴清德：「這問題」不解決非全民之福

台灣健保制度享譽國際，國人滿意度高達9成以上，近年來，健保財務嚴峻，今年健保邁入30年，面臨著大限或永續的挑戰。台北政經學院基金會今特別主辦「健保30永續研討會」，歷屆健保署長共襄盛舉，現場座無虛席。總統賴清德今參與研討會表示，現在大家關心有些科別招找不到人，長此以往，不能解決的話，勢必不是民眾之福。

健保30年之際，財務面臨三大困難，台北政經學院基金會董事長黃煌雄今指出，超高齡化、少子化、新科技讓健保已是不可承受之重。科技發展下新藥發展快、價格貴，恐怕引發醫療機構的軍備競賽，更可能違背健保創立初衷、擴大醫療不平等。

黃煌雄表示，醫界在社會扮演舉足輕重角色，替文明立下典範，健保改革進入深水區，不確定新世代面對經濟力掛帥風氣下，有多少人可以繼續傳承價值跟倫理是醫學教育最根本課題，政府應該扮演火車頭，展現堅定意志力。

賴清德表示，今天看到「健保30永續研討會」背板設計字樣，30很像3Q，感謝健保制度30年來發揮種種功能，「就像是一座護國神山」，也是一個社會重新分配的重要制度，讓每個人發揮互助精神，政府參與其中，更有社會福利的精神，保障每一個人的健康，並更感謝每一位推動參與的人。

賴清德指出，健保制度從張博雅開始，一棒接一棒，30年來，受到大家不斷的呵護、灌溉，目前全國民眾百分之九十幾的肯定，但健保也面臨許多問題，必須克服，今天研討會也在尋求未來永續發展之道，讓健保制度走的更遠。

賴清德說，他擔任立委期間，也針對健保議題，質詢多位前衛生署長、前健保局總經理，由於，在健保開辦前，台灣社會存在一個非常嚴重的社會問題，就是民眾「因病而貧，也因貧而病」，成為惡性循環，造成很多社會問題；簡單講，很可能爸爸、媽媽一個生病，因為要花費很多錢，孩子就沒有辦法讀書了，甚至影響家中孩子的命運，發生很多很多的社會問題。

當時社會問題多麼嚴重呢？賴清德舉2個例子，第一、釋證嚴法師，就是發慈悲心，想要幫助弱勢民眾就醫，創立慈濟，也蓋了慈濟醫學中心；第二、台南許文龍董事長，從小有3個願望，首先是創業，藉由產品服務社會；其次，他有藝術天份，蓋博物館；最後，他想幫助窮苦的人蓋醫院，可見一斑，這個問題已經解決。

賴清德表示，他擔任立委期間，爭取軍人、受刑人等納入健保，不僅是納入更多的保險對象，也納入更多，現在從感冒、器官移植、癌症治療、安寧照護等。他說，健保30年了，存在了不少問題，現在大家也關心有一些科別招找不到人，過去是內、外、婦、兒，而現在是許多科別找不到人，如果長此以往，不能解決的話，勢必不是民眾之福。