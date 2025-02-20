限制醫學中心門診引反彈 張鴻仁：健保署巧婦難為無米之炊

衛福部健保署宣布，限制醫學中心門診營收占率不得高於55%。前健保局總經理、陽明交大教授張鴻仁表示，醫學中心看病費用高，民眾心中自有一把尺，不會沒事往大醫院跑。若學者及官員認為分級醫療應由基層診所層層轉診，不如透過管制手段，要求民眾不可直接至大醫院，但政府無法管制民眾就醫，只能從醫院下手。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，要確保門診占率低於百分之五十五，除醫院可透過關閉夜診、假日門診外，隨醫療科技進步，許多手術可在門診進行，且急診就診患者也被計入門診營收，健保署應重新設計計算公式，排除此類急、重症相關門診治療，並提升急、重、難症支付點數，相對而言門診給付點數占率就會下降。

「管制措施只能管制使用者，而非供給者。」張鴻仁說，地方政府衛生局限制醫院不得拒收病人，健保署限制醫院門診營收，最終恐導致醫院只能用減少門診量，尤其熱門醫師，更要限制其看診人數，民眾只能乖乖排隊，「根本問題是整個社會不願掏錢增加醫療支出，這不是健保署的問題，付費者代表也須檢討。」

張鴻仁說，門診是醫院營收重要來源，住院、急重症受健保給付制度影響，都在虧錢，在總額有限的前提下，健保署也難以擠出費用提升給付。此時限制門診營收占率，就像要求五星級飯店每晚只能收2千元住宿費，本來飯店還能靠餐廳賺錢補貼虧損，現在又要求餐廳不能有太多營收。

張鴻仁表示，健保署就像眷村媽媽，沒有足夠米糧，只能讓孩子吃八分飽，在不漲保費前提下，要保障點值每點0.95元，只好提出醫院個別總額，再端出門診營收限制，要讓醫院收治更多住院病人，突顯「巧婦難為無米之炊」。