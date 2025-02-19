門診比率擬設上限 全台4成醫中超標 醫界批變相懲罰

健保邁入30周年，已暴露收支難以平衡的困境，衛福部健保署長石崇良昨天接受本報專訪時表示，為落實分級醫療，將限制醫學中心門診營收占比不得高於55%，否則將有處罰。不過，本報掌握去年健保總額申報情況，若依目前標準，全台22家醫學中心，逾4成、共9家超標，連台大醫院也只在及格邊緣，比率為55%。

根據知情人士提供，由健保署公開資料綜整而成的健保總額申報情況，全台多家醫學中心門診總額申報比率高於55%，台大、北榮在及格邊緣，門診申報比率去年分別為55%及51.4%，馬偕醫院已超標，門診申報比率達58.2%，新光醫院比率為59.1%，同樣超出標準。

新光醫院副院長洪子仁表示，台灣民眾自由就醫，醫院不能以任何理由拒絕病人，健保署要執行此政策前，應該先從提高急、重、難症給付著手，形成配套，否則制度上路後，全台多家醫學中心都要被罰，要求降低門診比率，是「變相懲罰大型醫院」。

洪子仁表示，在要求醫院降低門診比率前，健保署應提估有效的分級醫療方案，讓病人別往大醫院擠，否則醫院只是變相被懲罰，除提高急重症給付外，也建議對電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）等高價檢驗檢查收取部分負擔，「許多民眾來大醫院，目的是希望能做更精密的檢查」，盼透過財務手段，讓民眾不要大病小病都往大醫院跑。

台大醫院企畫管理部主任邱瀚模上午說，如何落實分級醫療是健保署責任，各家醫院都快經營不下去，努力從各方面提高營收，卻被說是門診太多，要加以管制，醫院不是慈善事業，若收入受限，該如何提升院內儀器設備，讓患者接受最好的治療品質，健保署應該想出解方，不是限制醫院，讓經營困難的窘境雪上加霜。