門診比率擬設上限 全台4成醫中超標 醫界批變相懲罰
健保邁入30周年，已暴露收支難以平衡的困境，衛福部健保署長石崇良昨天接受本報專訪時表示，為落實分級醫療，將限制醫學中心門診營收占比不得高於55%，否則將有處罰。不過，本報掌握去年健保總額申報情況，若依目前標準，全台22家醫學中心，逾4成、共9家超標，連台大醫院也只在及格邊緣，比率為55%。
根據知情人士提供，由健保署公開資料綜整而成的健保總額申報情況，全台多家醫學中心門診總額申報比率高於55%，台大、北榮在及格邊緣，門診申報比率去年分別為55%及51.4%，馬偕醫院已超標，門診申報比率達58.2%，新光醫院比率為59.1%，同樣超出標準。
新光醫院副院長洪子仁表示，台灣民眾自由就醫，醫院不能以任何理由拒絕病人，健保署要執行此政策前，應該先從提高急、重、難症給付著手，形成配套，否則制度上路後，全台多家醫學中心都要被罰，要求降低門診比率，是「變相懲罰大型醫院」。
洪子仁表示，在要求醫院降低門診比率前，健保署應提估有效的分級醫療方案，讓病人別往大醫院擠，否則醫院只是變相被懲罰，除提高急重症給付外，也建議對電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）等高價檢驗檢查收取部分負擔，「許多民眾來大醫院，目的是希望能做更精密的檢查」，盼透過財務手段，讓民眾不要大病小病都往大醫院跑。
台大醫院企畫管理部主任邱瀚模上午說，如何落實分級醫療是健保署責任，各家醫院都快經營不下去，努力從各方面提高營收，卻被說是門診太多，要加以管制，醫院不是慈善事業，若收入受限，該如何提升院內儀器設備，讓患者接受最好的治療品質，健保署應該想出解方，不是限制醫院，讓經營困難的窘境雪上加霜。
台大醫院醫務秘書陳彥元也表示，醫院一方面要遵守不得拒絕病人的要求，又必須配合將門診營收占比控制在55％以下，以目前來診並人數每天高達萬人情況下，台大醫院因超標被罰的機率頗高，「醫院如何因應有待內部討論，也期待健保署提供解方建議。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言