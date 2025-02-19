健保署擬限醫學中心門診營收 台大醫嘆醫院非慈善事業

全民健保制度邁入30年，本報展開系列報導，點出困境，衛福部健保署長石崇良昨天接受專訪時說，將限制醫學中心門診營收占比，不得高於55%。消息一出各醫院人人自危，尤其病人數量高的台大醫院，每日門診人次達9千至1萬，台大醫院醫務秘書陳彥元說，在不得拒絕病人、民眾自由掛號的前提下，醫院很可能被處罰。

健保署除限制醫學中心門診營收占率，超過者將受處罰，石崇良也提到，若醫院為此刻意拒絕病人，政府將課以罰則。陳彥元表示，醫院一方面要遵守不得拒絕病人的要求，又必須配合將門診營收占比控制在55％以下，以目前來診並人數每天高達萬人情況下，台大醫院因超標被罰的機率頗高，「醫院如何因應有待內部討論，也期待健保署提供解方建議。」

台大醫院企畫管理部主任邱瀚模說，如何落實分級醫療是健保署責任，各家醫院都快經營不下去，努力從各方面提高營收，卻被說是門診太多，要加以管制，醫院不是慈善事業，若收入受限，該如何提升院內儀器設備，讓患者接受最好的治療品質，健保署應該想出解方，不是限制醫院，讓經營困難的窘境雪上加霜。

國內民眾掛號自由，未設有強制分級醫療措施，健保署對醫學中心設下多種限制，原意是減少輕症、強化分級醫療。陳彥元表示，醫學中心門診病患並非人人都是輕症，也有許多複雜病況患者，且輕症與否定義困難，連醫療人員都難拿捏，例如呈現感冒症狀，也可能是流感、初期肺炎或急性扁桃腺炎，必須用抗生素治療。

陳彥元表示，民眾都知道「輕症不該跑大醫院」，但許多疾病初期症狀很難分辨，連醫師都要花上許多時間診斷才能確認，民眾跳過基層院所就醫，也無可厚非；健保署藉加重醫學中心門診部分負擔，但許多民眾不介意多花一點，也要至醫學中心看診，截至目前成效並不顯著。