回響／石崇良：健保擬監測醫院 保障病患

全民健保即將迎來開辦卅年，為保障健保點值，「醫院個別總額」將於今年第二季全面上路，外界擔心產生「掛號難度變高」、「延誤手術時程」等醫療亂象。針對本報推出「健保三○—永續還是大限」報導，健保署長石崇良接受專訪強調，正著手制訂監測指標，如醫院涉及不當轉診、故意拒收等，將予以重罰，確保病患就醫權益。

將修支付標準 為「出走科」留才

石崇良坦言，健保實施卅年，醫療人力不足、護理師薪資偏低、自費占比偏高、未被滿足的醫療必要需求增加，已到非改革不可的臨界點。除了實施「醫院小總額制」，將同步修正多項支付標準，讓年輕世代醫師願意投入「出走科」，但也要嚴格要求醫學中心營收門診占比低於百分之五十五。

石崇良表示，少數醫學中心門診占比達六成，違背分級醫療初衷，新制上路後，將嚴格規定門診占比低於五成五，如超過標準，將強制要求下調門診人數。健保署也著手修正四千多項支付標準，將依照實際狀況提高健保點數，降低門診收入占比，讓更多年輕醫師願意投入艱難科別。

加護病房給付 將優先考量提高

石崇良說，優先考量提高加護病房給付，「這是救命的場域」，為急重症責任醫院的重中之重，計畫取消醫學中心與區域醫院差別，讓現行四十家重度急救責任醫院加護病房服務均獲同樣給付；再者，依執行難度、手術時間，調整醫療服務點數，開刀八小時與一小時點數相同，當然產生相對剝奪感無法留住專業人員。

「保證絕對不會出現醫療人球。」石崇良強調，透過徹底執行醫院個別總額、調整支付標準、落實分級醫療等三大任務，配合監測系統，緊密觀察各項指標，如有醫院不當轉診、拒收患者，或明顯拖延手術時程，造成醫療糾紛，該醫院健保點值將低於平均值，於營收上遭受重罰。

石崇良說，全民健保是民眾滿意度最高的政策，動手改革，可能引發民怨，吃力不討好，但受到少子化、人口老化、昂貴醫療科技等影響，即使改革將是艱難的考驗與挑戰，但他會努力思考、突破框架，讓健保永續發展，邁向下一個卅年。