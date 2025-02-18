健保30／專訪石崇良：醫學中心營收占比門診不應逾55%

全民健保即將迎來開辦卅年，本報推出「健保三○—永續還是大限」報導，外界擔心今年第二季全面上路的「醫院個別總額」，產生「掛號難度變高」、「延誤手術時程」等亂象。健保署長石崇良接受本報專訪強調，正著手制訂監測指標，如醫院涉及不當轉診、故意拒收等，將予以重罰，確保病患就醫權益。

在新制全面實施前，石崇良遠赴德國參訪，瞭解當地健保執行現況。他說，德國全民健保超過兩百年，且早推廣「醫院個別總額」，每家醫院均有其總額預算，以便院方擬定經營目標。以往台灣健保總額採大餅、大鍋飯制度，部分醫院衝高門診量，嚴重稀釋點值。

石崇良表示，少數大型醫院門診衝量，醫學中心門診占比高達百分之六十，違背分級醫療原意。為此，新制上路後，將嚴格規定各家醫學中心門診與住院的占比，在整體營收中，門診占比需低於百分之五十五，如超過標準，將依照實際情況，強制要求醫院下調門診人數。

另外，石崇良說，正著手修正四千多項醫療服務支付標準，依照實際手術、照護等狀況，提高健保點數，讓醫院逐步捨棄門診，降低門診收入占比，這也能讓更多年輕世代醫師願意投入「出走科」等艱難科別，而不是投入醫美領域。

健保著手調整支付標準，優先考量提高加護病房（ICU）給付，石崇良說，「這是救命的場域」，為「急重症責任醫院」的重中之重，讓現行四十家重度急救責任醫院加護病房服務項目均獲得同樣給付，取消醫學中心與區域醫院的差別。

再者，依照執行難度、手術時間長短，重新調整各項醫療服務的點數，石崇良表示，如果開刀八小時與開刀一小時均拿到一樣的點數，這當然產生相對剝奪感，無法留住專業醫事人員。

「保證絕對不會出現有醫療人球。」石崇良強調，只要徹底執行醫院個別總額、調整支付標準、落實分級醫療等三大任務，配合監測系統，緊密觀察各項指標，如真有醫院不當轉診、拒收患者，或是明顯拖延手術時程，造成醫療糾紛，該醫院健保點值將低於平均值，於營收上遭受重罰，

石崇良說，健保是台灣民眾滿意度最高的政策，滿意度幾乎都能超過九十，真要動手改革，可能引發民怨，可說是吃力不討好，醫療人力不足、護理師薪資偏低、自費占比偏高、未被滿足的醫療必要需求愈來愈多，顯見健保已到了非改革不可的臨界點。

對於健保下一個卅年的願景，石崇良說，受到少子化、人口老化、昂貴醫療科技等因素影響，「這將是艱難的考驗與挑戰」，但他會努力思考，突破框架、積極改革，讓健保永續發展，繼續邁向下一個卅年。