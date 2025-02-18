陽光行動／醫護頻出走 情願開Uber

日前台大院長吳明賢在台北國際書展舉行新書發表會，他忍不住爆料，台大新竹分院去年走了四名年輕的神經外科醫師，因為外面診所開出一個月七十萬元，「我月薪都沒七十萬」。這個發言引發熱烈討論，他想說的是，健保實施卅年，給付錯置，導致如今年輕醫師不願投入「救命科」。

不只是醫師，「得護理師者得天下」這句話最近許多大院長朗朗上口，有了護理師才不用關床，才能收病人，獲得健保給付。但護理師流失情形仍未完全止血，雖然去年政府宣布提高護理人員薪資，但今年一月護理人員執業人數仍減少三二四人，要讓護理師離職情況逆轉，仍未可期。

台大公衛學院院長鄭守夏指出，新冠疫情後全球缺工，這些人跑到哪去？光Uber司機就多了許多，原因是工時自由且所得不差，這些新興產業吸納各行業的人，包括醫療人員，許多年輕護理師都跑去開優步或是外送，更不乏醫院工作太累，就到診所或健檢、醫美單位，護理師當空姐還有加給，因為機上有人生病能幫忙處理。

「在台灣的醫療體系中，看不到未來。」曾於準醫學中心服務的陳姓護理師指出，未來將要自己開居家護理所，因為在醫院任職根本看不到未來，醫療院所看似改善勞動條件，但惡化速度更快，年輕人不開心就直接離職，最辛苦的是有一點資歷的中階人力，事情只會愈做愈多，一天廿四小時幾乎都奉獻醫院，得到報酬卻不成正比。

護理師公會全聯會理事長紀淑靜表示，大夜班津貼預算四十七億元，今年從健保挪移到公務預算，立院大砍預算後，今年大夜班津貼若發不出來，恐將加劇離職現況。紀淑靜說，薪資雖然不是護理人員離職主因，但絕對是「重要因素」，時至今日，衛福部尚未有公告今年度獎勵金怎麼發，恐怕就此斷炊。

紀淑靜認為，講好的薪資卻受到波及，讓人相當沒有安全感，加上近幾年是戰後嬰兒潮的退休大年，她自己去年也才剛退休，與她同期好幾位已經當上主管的護理人員，相繼都要在今年與明年退休，如果新生代補不上來，醫院人力不足的窘況將雪上加霜。

醫界的情況也好不到那兒去，吳明賢很早就對「直美潮」提出呼籲，直美是指完成住院醫師訓練後，直接到醫美執業，這現象從日韓開始，也延燒到台灣。他認為，健保制度對於做有價值的事情，應該要給價格肯定，不能讓下一代醫師都跑去做醫美，應要從事救死扶傷的醫療本業，「醫師不該犧牲善良才獲得補償。」

前衛生署長楊志良說，降低護理人力流失，除了「一定要提高薪資待遇」，還得提高尊重，這必須是全民運動。前健保局總經理張鴻仁也對嬰兒潮世代即將退休感到憂心，這些尚未退休的醫師雖然會抱怨健保，但還是會看病人，「年輕的醫師就用腳投票」，我們不可能要求年輕醫師不買房子，一輩子住宿舍，別人假日出國，他們帶著孩子在台北市逛博物館。