陽光行動／國人信賴大醫院 分級醫療難推

最近藝人大Ｓ在日猝逝，引發轉診的討論，許多人終於了解，原來「直接衝大醫院」是只有在台灣才有的事情。前健保局總經理、陽明交大教授張鴻仁指出，在台灣去那兒看病都很方便，「怎麼限制大家不去大醫院？」他認為台灣人已經用自己的智慧，發展出一套自己轉診的制度。

台大公衛學院教授鄭守夏也說，國內分級轉診的主要問題是民眾不大接受，「民眾自己把自己分級」，民眾基於自身需求與經驗，在心中自我醫療分級。

張鴻仁認為，生病想要去大醫院治療是人之常情，「爸媽生病，你會讓他們從小診所開始一路轉嗎？」一定是先往有規模的醫院跑，他建議，對於某些疾病的照顧，轉診應該倒過來，醫學中心把病人顧好了，再轉去下面層級的醫院好好照顧，這樣比較符合需求和人性。

鄭守夏也說，若無分級醫療，基層診所可能很難生存，應推行家庭醫師制度，由對你和家人最熟悉的醫師做第一道診斷把關，再提醒民眾就醫，但國內民眾太相信專科，大家不覺得家醫科和一般科醫師很厲害，這是醫療文化問題。

台大院長吳明賢坦言，民眾選擇醫院，對醫院的信賴感很重要。他上班第一件事一定去急診，要求各單位打開公床收病人，有人急診等了三天仍等不到床，建議轉院，但病人堅持要等，「台大醫院不可能趕病人。」

前衛生署長楊志良認為，分級醫療還是要做，應從基層診所目前進行的糖尿病共照網、大家醫計畫等著手，超高齡社會慢性病患一定愈來愈多，應讓罹慢性病的民眾在基層獲得良好照顧。「醫師不是只有看病，更要讓民眾不生病。」楊志良說。