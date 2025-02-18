健保30年 邁向永續還是大限？

民國八十四年三月一日，全民健保正式上路。當天聯合報頭版標題「公勞農保畫上句點，全體國民享有同樣醫療條件」，為健保開辦寫下最清楚註解。健保是我國最重要的社會安全工程，保障民眾不因窮困無法得到醫療。如今開辦將滿卅年的全民健保，早已住進加護病房，醫界預言再五年就面臨大限。

吳明賢：健保未論質計酬

今年台大外科住院醫師招到三輪仍未額滿，兒科住院醫師也招募困難，台大院長吳明賢表示，這是過去從未有的現象。他直言，制度設計應讓醫師做有價值的事，可獲相應報酬，但現行健保支付並未追求論質計酬，資源分配未往救命科別。

醫療體系崩壞已是現在進行式，戰後嬰兒潮是指民國卅五年到五十三年出生的世代，預計再過五年就會全面退休，「包括我自己。」不只吳明賢一人憂心，前健保局總經理張鴻仁也預警，五年後戰後嬰兒潮世代「最後一班」滿六十五歲，將退出江湖，缺乏願意低價奉獻的醫師，健保何似為繼？更別說在醫師出走前，護理人員「逃命潮」已先出現。

葉金川：收支是續命關鍵

但第一任健保局總經理葉金川指出，雖然全民健保「早已住進了加護病房」，但健保還是會存在，「只是裝上葉克膜奄奄一息」。如今醫護出走、新藥新科技給付不足、自費比率增加，葉金川直言，早在五年前就應改革，調整支出與收入，讓健保續命。

健保署宣布今年將全面實施「醫院個別總額」，最後上路的是醫學中心林立的台北區，於今年第二季加入，宣告健保財務壓力已正式進入深水區。

講到醫院個別總額，「醫療人球」、「掛號一號難求」都是關鍵字，醫院若提供服務超過去年的給付額度，就要自行吸收，台北許多醫學中心院長擔心被「斷頭」。「斷頭」是股市用語，如今卻用於醫療現場。

陳威明：北榮不會拒病人

醫院個別總額在南區行之有年，未見太大反彈，台北區卻如臨大敵，台北榮總院長陳威明說出答案，「北榮不可能拒絕病人。」北市醫療資源最豐富，也是疑難重症最後堡壘。最近春節年假結束，北市各大醫院急診塞爆，又因護理人力減少而關床，急診崩潰，引發人力流失惡性循環。

全民健保是社會保險，健康和生病的人、富人和窮人同繳保費，用集體力量，讓人人就醫。台灣醫務管理學會理事長洪子仁提醒莫忘初衷，全民應繼續互助。

作家柏楊曾說：「健保制度讓窮人有了尊嚴。」張鴻仁認為這是全民健保最大貢獻，只有極少數國家做到，全民健保前十五年達成這個成就，如今經濟困難者就醫仍有保障，值得肯定，但醫療自費比率重回開辦之前，兩極化階級醫療形成，已難改變。