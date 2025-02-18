陽光行動／癌症新藥基金首年上路 財源不穩

健保總額不足，自費醫療成常態，對於癌症患者與家庭，更是沈重的經濟壓力。為彌補保費收入不足，癌症新藥基金已於今年一月一日上路，專家也期盼健保著手規畫「健保商保協作」的第二層健康險，減輕民眾就醫負擔。但是否能夠紓解目前健保給付不足的困境，有待觀察。

台灣癌症基金會發表「台灣癌症家庭照護負擔大調查」，癌友自費醫療比率達六成四，三分之二負擔在卅萬元以上，約四分之一逾百萬元，負擔沈重。

為減輕癌友負擔，政府規畫癌症新藥基金，加速癌藥納入健保時間。今年是癌藥基金上路第一年，預算五十億元，由公務預算支應。癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，目前財源缺乏明確法源，恐導致專款不穩定，且若所有無法納入健保或被限縮的項目都放入基金，即便百億基金，也不敷使用。

癌症希望基金會倡議商保補位健保，去年完成「第二層健保政策險」可行性建議。嚴必文表示，少子化使健保繳納保費人口逐步減少，又面臨超高齡社會使醫療支出增加，推動第二層健保政策險，希望讓民眾出保得起的保費，獲得用得到的醫療，與癌症新藥基金一起成為健保後盾，減輕民眾和健保雙向的財務壓力。

但目前第二層健保政策險遇到許多挑戰，嚴必文說，若由商保公司採「非營利模式」經營，商保公司缺乏加入動機；目前商保對病弱體可拒保或有排除條款，但若已被診斷疾病的民眾被排除於第二層健保，恐也失去意義，需要有更多的討論與周延的政策設計。