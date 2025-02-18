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陽光行動／日韓加課財產保費 挹注健保

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／專題報導
111年健保保險費收入來源占比 製表／元氣中心 圖／聯合報提供
111年健保保險費收入來源占比 製表／元氣中心 圖／聯合報提供

面對不斷擴增的醫療需求及科技發展，健保財務收支長久失衡，近年靠政府預算撥補避免調高費率。專家指出，醫療需求隨著高齡化增加，健保總額須合理成長，須擴大收入支應。除了從非薪資所得擴大徵收補充保費，更進一步可將資本利得納入健保費徵收考量。

根據統計，健保補充保費過去三年均超過七百億元，台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，長遠來看，若健保收入無法調整，仍會入不敷出。健保收入以一般保費為大宗，其次是補充保費、公務預算挹注，為使總額合理成長，都有調整空間。

韓幸紋說，高齡者持有財產在全民財產占率不斷提升，但在所得紀錄中往往有低估或逃漏的情況，未來可考慮將不動產、存款、股票等財產納入費基計算，而不是只看其所得。

許多長者名下有多筆房產，卻沒有現金流，韓幸紋說，房子可以出租、買賣，近年來貧富差距擴大，基於公平性考量，藉健保收費制度引導讓財產持有者活絡資產，也促進健保永續。她強調，制度設計必須精緻，並且也可思考基金、保險等金融性資產是否納入計算。

充實健保財務，各國有不同的作法，可以參考日本，提高酒稅或開徵酒品健康福利捐，或調升營業稅率，增加稅收作為健保其他收入；德國也逐年提高政府對於健保的挹注、匈牙利開徵食品健康捐、日本和新加坡開徵碳稅，以稅收挹注健保。另外，日、韓皆針對部分保險對象，加課財產能力保費。

韓幸紋研究發現，以營業稅作為健保財務來源，長期財務效果較佳，但營業稅納入健保可能造成收入低的民眾負擔加劇，必須審慎評估。她也曾提出酒捐納入健保方式，盼透過多元財源，緩解財務壓力。不論是用營業稅抑或是財產等方式挹注資源，健保都不應該過度仰賴政府撥補，否則恐怕失去改革動力，難以永續經營。

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