陽光行動／健保30年漲3次 調費率政治化

財務穩定是全民健保永續的基礎，物價持續上漲，醫療費用也不例外，但調高健保保費，幾乎是不可能的任務。健保開辦卅年，僅三次調高健保費率，前衛生署長李明亮、楊志良皆在宣布漲價後下台。專家期待讓健保費率調整常態化，但健保漲價被視為政治議題，幾乎每一位衛福部長上台，都要強調任內決不漲健保費。

為何調漲價保費看似要以政務官去職為代價？因為漲價違反民意，前健保局總經理、陽明交大教授張鴻仁表示，健保民眾滿意度居高不下，套句前陽明大學校長郭旭崧所言，有哪個政府跟自己過不去，要動滿意度這樣高的政策？這也是健保改革難度極高的原因。

政府不可能讓健保倒，台大公衛學院教授、曾任健保局長的鄭守夏表示，健保財務不是問題，只是收支不平衡，該調保費卻不調，這是政治考量，目前健保連收支連動都做不到，更不用說有足夠總額成長率。但民眾絕對反對調高保費嗎？其實未必，必須說服民眾，費率調高其實是有錢人和雇主負擔更多，對大多數的人其實有利。

醫療經費 過度仰賴公務預算

不過，若說一定要折損政務官才能調高健保費率，也並非事實。民國九十一年健保雙漲，時任衛生署長李明亮隨即去職，但他原本就計畫上任二年後離開，下台前順勢宣布健保開辦以來第一次費率調整；楊志良上任之初就說要調高健保費，宣布調高後，他請辭獲慰留，但隔年因為不滿二代健保未實施家戶總所得制，於是去職。

第三次費率調漲是民國一一○年，當時是新冠疫情期間，時任衛福部長的陳時中，同時也是疫情中心指揮官，在防疫過程中，於一○九年五月即宣布將調整健保費率。當時他表示，調高部分負擔不利於貧苦人家，違背健保基本精神。相較之下，「調整健保費率，比較公平。」他說服民眾，看起來表面上每要多繳保費，但就醫保障會更多。

近年健保許多經費仰賴公務預算挹注，今年護理人員加薪、醫院共享看護等經費皆仰賴公務預算支出。鄭守夏對此表示憂心，認為醫療經費應該制度化，希望上述預算由主計總處編入預算，如果透過政治妥協、協商爭取經費，為了不漲費率挖東牆補西牆，並非上策。

滿意度高 是因大小病都能看

張鴻仁對健保的未來不樂觀，他於一○九年出版「2030健保大限」，「我那時還是狀況外，覺得調高保費就會解決問題，但被葉金川（前衛生署長 ）當頭棒喝。即使調高保費也回不到以前。」為什麼？因為我們願意花的錢和應該花的錢，差距太大。他反問：「醫師看一個病人診察費三百元合理嗎？現在護理師不該加薪嗎？」健保改革要花的錢，每一項都至少千億元起跳。

鄭守夏也說，健保的民眾滿意度很高，有一部分是大小病都可以看，若小病不能看，大病才能看，滿意度很難這樣高了。再來是民眾認為交了保費，就要用到，也就是因為這樣大家不願意多交錢，自己需要用時就多掏錢就好，不願意增加保費交錢給別人用。