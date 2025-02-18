川普祭對等關稅 學者指台灣未加入經濟板塊：衝擊嚴重

國發會前主委、政大經濟系兼任教授林祖嘉今表示，美國總統川普祭出「對等關稅」，全球化將走向板塊化，如CPTPP、RCEP等。台灣因未加入任何板塊，面臨非常大的衝擊。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請林祖嘉，討論川普關稅議題。

何志勇說，川普祭對等關稅，但關稅壁壘就是造成通膨元凶。就當前觀察，川普對歐洲、亞洲都有「虛張聲勢」（bluffing）的感覺，也就是把自己講很厲害，再來談判、迫對方妥協。

林祖嘉分析，美國對外平均關稅約3%出頭，台灣對外則是4.7%，中國大陸是9.7%，因此如對等關稅實施，台灣將面對5%左右的關稅，衝擊相對少。

林祖嘉表示，川普把關稅拉高，雖引來其他國家貿易上的報復，但如仰賴國際貿易的國家，彼此不課稅，同時都對美國課稅，大家綁在一起衝擊就較小。也因此，未來不會是全球化，而是走向板塊化，如CPTPP、RCEP、歐盟等，對外排擠很嚴重，但對內板塊免稅。在此情況下，台灣就會因為不在板塊內而非常不利。因此對台灣最重要的是，趕快進入板塊。

針對川普揚言對台灣晶片課100%關稅一事，林祖嘉強調，台積電高階晶片有9成市占率，獨占性高，因此轉嫁能力也很高；此外，晶片供應鏈拉非常長，包括設計、生產、封裝、測試等階段，中間每一段都課稅將造成龐大成本累積，終端產品會非常貴。據計算，如所有關稅成本全轉嫁，美國消費者的終端電子產品價格將漲六成。

何志勇說，關稅只是川普的手段，重要是目的，只要目的達成，關稅、保護費都好談。很多人覺得川普說關稅取代所得稅是瘋了，但其實美國在1913年以前，除了南北戰爭爆發後的10年間，都沒課所得稅，關稅才是聯邦政府主要稅入，19世紀上半葉占5成，下半葉約4成，直到1913年美國憲法第16條修正案通過，正式讓美國國會可以立法課所得稅，4成關稅稅率才降到2成5。因此從脈絡上來看，美國立國後100多年間，關稅就是聯邦政府自給自足的主要方式。

林祖嘉談及傳聞台積電將與英特爾合作一事，表示如台積電把英特爾生產部門買下來，這樣還不會有太多衝擊；但如果是採取合資，則那個公司會變成英特爾下面的公司之一，台積電的技術就會被拿走。因此關鍵在於有沒有涉及技術移轉。