川普施壓台積電…賴清德裝沒事？ 郭正亮曝計謀：事後還能邀功

市場盛傳美國政府施壓台積電要求與英特爾（Intel）合作，挽救其營運危機。前立委郭正亮強調這是赤裸裸的強劫，但賴清德總統卻避重就輕，只會說要幫忙美國，因為台美同為民主供應鏈，然先進晶片全球市占率要達到20%是美國的目標，賴卻把痛苦抉擇留給台積電，自己最後還可跟美國邀功。

郭正亮在《大新聞大爆卦》節目表示(影片從12分33秒開始)，「台積電很難說no（不要）！因為美國要搞你的方法實在太多了，那這種痛苦的決定，賴清德反正就裝沒這件事了！」他認為賴根本不想處理，因為不想得罪美國。

郭正亮指出，台積電被美國壓著同時兩個廠一起蓋，現在連先進封裝（CoWos）也弄過去，沒想到這樣還不夠，川普政府希望台積電救阿斗（指英特爾），台灣半導體業界人士則示警，千萬不可入資英特爾，否則就會變成財務無底洞。

至於台積電提出想跟英特爾合資成立新公司的想法也被川普打回票，因為川普希望要由美國人來主導。事實上，英特爾的技術製程和商業模式都和台積電不一樣，先進製程落後台積電許多，雙方要合作實有困難。郭正亮直言，台積電和英特爾不論怎麼合作都會流血，只是看是什麼樣的方式。

郭正亮直言，英特爾一直是台積電的對手，美國政府逼著台積電將先進封裝訂單給英特爾，結果搞不好技術外流，還把英特爾養大，等到英特爾回魂了，就把台積電的訂單搶走，「哪有人這樣搞的？」

而他在「亮話天下」直播中更批評是英特爾自己做錯決定，才讓晶片製造沒落，「台積電搶走晶片生意」這樣的說法應該由經濟部、國科會乃至於賴清德反擊，「台積電在美國飽受折磨，政府做了什麼？」