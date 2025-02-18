大陸傾銷…全球經濟最大挑戰
國安高層昨（17）日重申，全球經濟上最大挑戰，就是中國大陸對外傾銷，在半導體成熟晶片、鋼鐵、汽車、造船、紡織等產業造成的衝擊。據了解，中鋼（2002）去年已向財政部遞件，對中國大陸鋼品祭出反傾銷調查，目前正在立案階段。
國安高層昨日表示，中國大陸全面惡意傾銷已難以負荷，民主國家要有前瞻的思考角度，台灣也不例外；經濟部日前在美國宣布對鋼鋁產品課徵25%關稅時，與業者座談，業者反映最大問題，也同樣劍指大陸傾銷。
經濟部日前表示，近年因大陸製鋼鐵低價競爭，國內業者多轉以生產高值化特殊品為產業利基，美國全面性課徵關稅並未改變原有與他國競爭的情勢，業者反而更關注大陸低價傾銷問題。
據了解，經濟部日前與鋼鐵公會、鋼鐵鋁等產業座談，經濟部表示，將密切關注與防止國內業者所反映的不合理傾銷議題。
其中，中鋼已採取自救保護，去年9月就向財政部遞件提出反傾銷調查。據透露，全案現處在定義稅則（HS code）範圍之階段，經濟部已與財政部討論，希望協助中鋼釐清，讓反傾銷調查程序趕快往下走。
根據財政部「反傾銷調查專區」，尚未列入中鋼申請的鋼材反傾銷案，代表此案可能尚在立案程序。
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