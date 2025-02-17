台積電赴美進度有變數？ 國安高層：不會強迫業者

美國總統川普（Donald Trump）在台灣時間14日要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施；而賴清德總統隨即在當天上午召開國安高層會議，並發表敞廳談話。針對台積電（2330）在美國的產業布局，國安人士表示，不管是不是台積電，所有產業一定會在全球布局考量下規劃，政府需要協助了解全球布局，態度上不會強迫台灣產業，現階段是盤整探詢國內有意願的廠商，屆時會把廠商希望投資的標的、規模彙整出來。

彙整賴總統敞廳談話的三個重點：第一是「持續國防改革」，要建立全社會韌性，要以特別預算方式，讓國防預算達到GDP 3%；第二是建構「國安法制改革」，防制中國大陸統戰、滲透與認知作戰的危害；第三，則是「高科技保護」作為，持續掌握全球供應鏈重組，以及經濟秩序的重建。

據國安人士透露，該場國安高層會議早在農曆年前就開始籌備，不只是應對川普新政，同時也是因應整體國際變局帶來的影響，如俄烏與中東戰事的發展、加薩走廊後續重建或後續秩序維護，以及俄烏和平方案是否涉及國家地權等，另外，其實目前全球經濟上最大挑戰，就是「大陸對外傾銷」，在半導體成熟晶片、鋼鐵、汽車、造船、紡織等產業造成的衝擊，全面惡意傾銷已經難以負荷，民主國家要有前瞻的思考角度，台灣也不例外。

針對這場國安高層會議，可以看出賴總統所做裁示，與國際上基調、節奏一致，如歐洲國家也開始調升他們的防衛支出、以及國際友盟對於安全議題間的彼此合作。由此可見，賴總統有相當清楚的戰略藍圖，台灣應對國際變局，有很高的戰略自信與定性，國人可以放心。

在持續國防改革上，國安人士說，當前局勢挑戰面臨威權主義集結問題，從中國大陸過剩產能、不公平競爭，對中小企業、製造與高科技產業造成衝擊；或是中國大陸持續以地緣政治上的僵局與美國談判，透過誘拉或其他方式分化民主陣營；以及中國大陸在東海、南海各種軍事與灰色地帶襲擾，並以各種型態增加施壓或踩紅線等。

對此，國安人士表示，國際民主盟友也進行聯合演習因應，如近日美菲聯合演習、或是即將登場的一系列鐵拳25兩棲演習等，民主國家團結合作，共同管理來自威權集團風險，同理可證，台灣在當前總體防衛工作上，提升台灣國防預算至關重要。事實上，過去幾年，台灣在短時間大幅提升國防預算，但因台灣總體經濟持續進步、GDP基數擴大，即便國防預算增加，但因為基底增加，所以占比不到3%。

國安人士強調，此次賴總統提出「國防預算達到GDP 3%」，是一重要宣示，持續對國際社會釋出台灣強烈自我防衛決心的訊息。「特別預算」需要已成案才可以提出，國防部會把既有計畫提列到特別預算中，並把一般預算空間騰挪出來，做更多採購或必要規劃，目前國防部規劃中，細節後續預計會由國防部對外說明。

第二，在國安法制改革上，在面對威權國家集結，許多民主國家友盟都遇到類似狀況，例如台灣有在地協力者進行滲透，國外也不乏許多「海外警察」，對特定政治人物和媒體進行收買，其中涉及金流、人流和技術管制，導致該國核心技術外流等。對此，台灣必須制定相關法規應對，尤其過去這段時間，發現越來越多既有國安法制沒有辦法涵蓋與應對中國大陸威脅，未來針對疏漏之處，必須加以補強，這是政府正在努力的方向。

第三，在高科技保護上，從全球經貿角度來看，全世界大部分政府都在因應美國新政府新政，連帶影響各國政策也有相應調整改變，初衷是為了「維護國家核心利益」，但在因應當前局勢挑戰後，大家還是要回頭面對威權主義集結、威權輸出、中國大陸過剩產能傾銷的問題。

對此，賴總統敞廳談話已經開門見山闡述，民主世界面對中國大陸產能過剩傾銷，所以美國新政府組成後，為因應內外挑戰，必須採取跟過去截然不同的政策作為。換言之，美國當前是在維護利益，台灣做這些事情也是在因應全球相應的挑戰。

從產業角度分析，國安人士說明，半導體產業是整體供應鏈的一環，台美之間是「互惠互利」、互補關係，並非競爭關係。例如環球晶（6488）已經宣布在美投資40億美元，聯電（2303）也跟美國科技大廠研發合作等，由此可見，在美國政府推動AI產業發展上，台灣是美國不可或缺的夥伴，並且有能力與意願跟美國政府合作。

至於有關台積電在美國的產業布局，國安人士說，事實上，不管是不是台積電，所有產業一定會在全球布局考量下規劃，政府需要協助了解全球布局，並在過程中替產業解決困難，這是政府的責任。至於「沒有紅線問題」，則是指跟美方的討論，同樣必須符合台灣核心利益，在此基礎上與美方達到交集，但「紅線」的概念是不好的。

另外，在外界高度關注的關稅問題上，國安團隊一直都有評估，目前「風險可控」，會持續準備各項推演，隨時調整政策跟做最好的因應。至於有關擴大對美投資，行政院已經在盤整當中，態度上不會強迫台灣產業，現階段是盤整探詢國內有意願的廠商，屆時會把廠商希望投資的標的、規模彙整出來。

國安人士說，事實上，台美之間的溝通非常順暢，川普政府當中不論是已經上任或宣布的人事，很多都是長期的好朋友，而國安團隊持續跟美方有緊密合作，國安團隊有信心維護而且加強跟美方的關係。