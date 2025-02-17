傳台積將入股英特爾晶圓廠

外媒與供應鏈最新消息傳出，台積電可能透過技術作價或實際出資，持有英特爾分拆出來的晶圓代工服務部門（ＩＦＳ）兩成股權，ＩＦＳ也將引進高通、博通等美國ＩＣ設計巨頭投資，力促創新合作模式並協助英特爾走出谷底之餘，進一步制衡聯發科為首的台灣ＩＣ設計業者持續壯大搶美企生意。

針對市場傳言，高通與英特爾都不予置評。台積電也不評論市場傳聞；至截稿前，未取得博通回應。華爾街日報則報導，川普政府已要求台積電評估掌控英特爾部分或所有晶圓廠的構想，可能以投資人集團或其他結構的形式進行。

消息人士指出，透過台積電拉升英特爾晶圓製造量能，壯大「美國製造」是川普政府主要目的，最新消息是美方希望台積電能持有ＩＦＳ百分之廿股權，形式可能透過技術作價或實際出資；至於採用何種形式入股、以及相關金額等細節仍未拍板。

至於高通與博通參股英特爾ＩＦＳ，兩家公司都不會介入晶圓廠經營，純以「出錢拿產能」的方式，確保自家高階製程晶片生產無虞，並落實美國製造、拉升ＩＦＳ產能利用率，並希望藉由川普大打關稅戰，挾美企地主與美國在地製造優勢，制衡正在手機與網通晶片大搶美企市占的聯發科。

美國總統川普上周指出，「台灣搶走美國晶片生意，如果不把生意帶回來，我們會很不高興。」分析師指出，就半導體市場來看，台積電是全球晶圓代工龍頭，聯發科則已在智慧手機晶片出貨超越高通，躍居一哥，並在WiFi晶片領域快速崛起，大搶網通晶片龍頭博通的地盤，也是「搶美國晶片生意」的一部分。

英特爾先前即釋出要爭取高通先進製程訂單的訊息，並透露高通將是其Intel 20A製程的客戶，即便之後並無進一步的產品發表訊息，但美方希望「壯大英特爾代工事業、協助美國ＩＣ設計業取得充足先進製程產能、結合產業鏈上下游發展美國晶片業」的企圖心明顯，不僅要爭搶台積電晶圓代工生意，也要穩固既有ＩＣ設計地位。

高通、博通加入投資ＩＦＳ，要制衡聯發科、奪回美企在手機晶片出貨一哥龍頭的地位，並防止網通晶片市場也被搶走。

另有知情人士透露，台積電和博通正各自著眼於針對英特爾的交易，可能把英特爾拆分為晶片製造、以及晶片設計業務，台積電已經在研究掌控英特爾的部分或所有晶圓廠，博通則評估晶片設計與行銷事業。

知情人士說，博通持續密切評估英特爾的晶片設計和行銷業務，已和顧問非正式討論出價事宜，但只有找到合作夥伴接受英特爾的晶片製造業務後，才可能正式出價。

英特爾臨時執行董事長葉里（Frank Yeary）已主導與潛在收購方、及川普政府官員之間的討論，最近透露他最聚焦於最大化股東價值。英特爾已啟動區隔晶片製造部門與其他業務，被一些分析師認為是在為分拆事業鋪路。