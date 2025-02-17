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川普加壓…業界：走過37年風雨 台積電是鐵打的

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
地緣政治議題持續驅動客戶異地備援需求，外傳美方要求台積電給予英特爾協助。美聯社
地緣政治議題持續驅動客戶異地備援需求，外傳美方要求台積電給予英特爾協助。美聯社

地緣政治議題持續驅動客戶異地備援需求，外傳美方要求台積電給予英特爾協助，甚至要入股英特爾分拆出來的晶圓代工服務部門（IFS），業界認為，台積電（2330）身為「世界的台積電」，已是所有客戶不可或缺的重要夥伴與資產，會靈活應對川普政府的壓力，走出一條路。

產業界觀察，「制裁是流水，台積電是鐵打的」，從台灣半導體產業發展看已有案例。

台灣自80年代發展半導體業以來，美國處處盯著，早年世大、德碁、世界先進發展DRAM，經常遭到美國國際貿易委員會盯上侵權等問題，阻礙台灣自主發展DRAM之路。

業界說，台積電1987年成立後，初期也遭遇國際貿易或商業戰，在走過風風雨雨後，現在已成為全球晶圓代工龍頭，期間也將世大、德碁等納入麾下，整合成超級艦隊，可以預期「不會有百年政府，但會有長長久久的百年企業。」面對川普上台後的重重壓力，只要台積電穩紮穩打應對，終究還是會雨過天晴。

台積電官網中強調，公司堅持技術自主，奠定全球技術領導地位，提供專業積體電路製造服務領域中最先進及最完備的技術與服務。

業界提到，台積電創新商業模式與發展戰略是不與客戶競爭，以及先進技術、卓越製造、堅強客戶夥伴關係的三位一體競爭優勢。

台積電以創新商業模式打造全球首家專業積體電路製造服務公司。台積電年報顯示，2024年台積電為522個客戶提供服務，生產11,878種不同產品，被廣泛運用在各種終端市場，如高效能運算、智慧型手機、物聯網、車用電子與消費性電子產品等，台積電及子公司擁有及管理的年產能超過1,600萬片12吋晶圓約當量。

台積電主力客戶是北美客戶群，營收占比每季都超過六成。依據法說會財報資訊，2024年第4季以客戶總部所在地區分，北美客戶群拉升至75%，相較2024年第3季71%持續提升，並高於2023年同期的72%。

由於每季營收穩健成長，北美客戶群貢獻營收的絕對值穩步擴大。法人認為，若主力北美客戶群遭遇地緣政治壓力升高，台積電美國新廠布局將更有優勢。

台積電 晶圓代工

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