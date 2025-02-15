因應美對等關稅 總統提「半導體民主供應鏈」

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

美國總統川普宣布對等關稅計畫，為應對台美關係、半導體產業衝擊，賴清德總統昨（14）日召開國安高層會議，會後發表談話拋出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

賴總統表示，從全球角度，以台灣整體國力，無論在全球供應鏈體系或區域安全角色，都是區域與全球不可或缺一員，「我們是棋手，不會是棋子」。

賴總統指出，政府正啟動相關規畫，依據國家發展與建立安全供應體系需要，由行政院全面盤點台美貿易合作機會，未來將透過雙方緊密合作，擴大對美國投資與採購，促進雙邊貿易平衡。同時，政府也將輔導與鼓勵台灣企業增加對美投資，推進台灣產業全球布局與壯大。

對於半導體產業發展，賴總統說，台灣作為全球最具實力的半導體大國，面對川普對我國半導體產業的關切，政府會審慎應對，強化台美溝通，增進彼此更多理解。

他強調，提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，願意和美國等民主夥伴共同致力打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，並運用尖端半導體優勢，建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面。

經濟部統計，台灣去年超過日本及韓國成為美國第六大貿易逆差國家。去年美國已約占台灣出口四分之一，對大陸（含香港）出口則約占三成，在美中貿易戰下，美國可能會取代大陸，成台灣首要出口市場。

由於川普13日公開表示，要與中國大陸、俄羅斯舉行三方峰會。川普也自稱跟大陸國家主席習近平有非常好的私交。在美中台關係上，外界憂心，夾在美中兩強之間，台灣會遭到邊緣化。賴總統回應，從全球角度與台灣現在的整體國力，無論在全球供應鏈體系或區域安全角色上，「我們是棋手，不會是棋子」。


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