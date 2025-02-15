專家：化解壓力 台灣勢增對美採購

美國總統川普揚言，考慮針對汽車、晶片、藥品徵收單獨關稅，其中，對台灣影響最大的應該就是「晶片關稅」。半導體專家指出，美國掌控全球半導體發展重要技術、設備、材料、市場，面對川普發動關稅戰，在美國未公布課稅細節，產官學研都需嚴陣以待，不容小覷。

很多人都會將川普提出的「對等關稅計畫」、「晶片關稅」混淆，事實上，這卻是兩件不同的事。

根據WTO（世界貿易組織）規定，八十五個成員國之間，資通訊、半導體、電子零組件等電子產業上下游產品，進口關稅為零。簡單來說，只要是WTO的成員，彼此之間購買晶片，進口關稅為零。這也是為什麼川普表達，他將會針對晶片產品單獨徵收關稅。

分析川普加徵關稅背後目的，半導體專家指出，在台美談判桌上，川普可能希望台積電在美加速布局先進製程，或擴大在美生產製程晶片比重，台灣若要保全最重要半導體製造命脈，勢必得增加對美國防軍備或其他農產品採購等面向化解美方壓力。

不過，若川普真要做文章，可能會針對長期以來政府對台積電提供的用水、用電或投資抵減等非關稅項目不公平補貼挑毛病，或是採取對整體台灣出口產業出重手，逼迫台積電做出加大赴美投資或加快先進製程的承諾。

商總理事長許舒博則呼籲，即使最後高科技業被美國課徵高關稅，「我們還是必須把台積電留在台灣」。

許舒博說，台積電可以在美國或各國設廠分散風險，但應以台灣為中心、為本，若台積電全面出走，台灣整個高科技產業供應鏈勢必跟著出走，這對台灣是重大不利，「我們要嚴正表示，即便到最後高科技產業被美國處以高額的關稅，我們還是必須把台積電留在台灣」。