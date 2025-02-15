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美下一步加徵晶片關稅 郭智輝：台美互補 會持續溝通

聯合報／ 記者陳儷方陳素玲周佑政／台北報導
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照

美國總統川普祭出對等關稅計畫，晶片加徵關稅顯然就是下一步。經濟部長郭智輝表達，會持續與川普周邊人士溝通，讓美國知道台、美雙方有互補效益；國安高層則表示，政府對於半導體產業赴美，沒有紅線問題，且不會強迫產業到何處投資，政府是探詢有意願的廠商，盤點整理投資標的與規模。至於對等關稅議題，目前評估「風險可控」，會隨時調整政策跟做最好的因應。

針對川普揚言課徵晶片關稅，郭智輝重申，台美在半導體產業上是互補的，美國做設計及品牌，台灣做製造，經濟部次長江文若等官員日前已前往華府拜會，並蒐集相關產業情報，希望讓川普周邊的人了解，台美之間有互補效益。

國安高層也說，半導體產業是整體供應鏈一環，台美不是競爭關係，而是「互惠互利」且互補關係，雙方產業合作也在加強中，並會持續在美國布局投資。

至於台灣半導體赴美投資是否設立紅線，國安高層指出，台灣企業到美國投資，都是在全球布局考量下所做決定，政府責任是了解全球布局過程所要解決的事情，像是跟美方的討論必須要依照雙方利益，不會設定一條線，「沒有所謂紅線問題」。

不過，中經院區域發展研究中心主任劉大年認為，台灣雖在對等關稅一項未被點名，但川普若決定加徵晶片關稅，台灣首當其衝，台灣不能處於被動，政府應主動找美國政府談，日本也是主動找美國政府溝通，川普政策雖然充滿侵略性，但並非不可撼動，且台美的經貿關係確實有特殊之處，應建構完整論述，透過各種管道勇敢向美國發聲，才有可能降低衝擊。

川普 晶片 關稅

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