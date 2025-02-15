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路透：白宮擬重談晶片法補貼
路透十三日引述知情人士報導，白宮正尋求重新談判美國「晶片與科學法」，並已暗示將延後近期一些半導體補貼。
該報導稱，川普政府正審查依二○二二年晶片與科學法獲撥款的計畫，該法原希望透過三百九十億美元補貼，提振美國國內半導體生產。華府計畫在評估和調整當前要求後，重新談判部分協議，但尚不清楚可能調整的程度與對既定協議的影響，也不清楚是否已採取行動。
台灣環球晶圓發言人彭欣瑜聲明，美政府晶片計畫辦公室表示正審查所有「晶片直接資助協議」中，不符合川普總統已簽行政命令與政策中的某些條件。但尚未直接收到華府有關其撥款條件或條款已有任何變化通知。
環球晶圓原可獲美國政府四億六百萬美元撥款，用於德州和密蘇里州廠房。而環球晶圓必須在今年稍晚達成特定目標後才能獲補貼。
知情人士指稱，白宮對晶片與科學法中的許多補貼條款感到擔憂。
這些條款有附加條款，包括拜登政府在合約中增加的要求，如受惠公司須雇用有參加工會的勞工，並為這些勞工提供負擔得起的托兒服務。美國半導體產業協會（ＳＩＡ）已開始詢問會員如何改善該計畫。
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