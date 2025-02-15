紐時披露：台積電高層1月與美商務部長會談

紐約時報十四日引述幾位知情人士報導，台積電高層一月與美國商務部長盧特尼克舉行會談。

台灣官員和政策顧問指稱，台灣政府將盡快採取措施協助遭美國新關稅影響的台商。部分台灣官員已對這些準備工作公開暗示，「各種情況我們都有準備」。台灣經濟部長郭智輝就對記者說「若現在掀底牌，就無法為大家謀福利」。

台灣政府在公開場合對台美關係表現出鎮定又充滿信心的姿態。但據三位知情美國官員說，台灣官員一月和去年十二月赴華府期間，均試圖與川普團隊的核心人士建立聯繫，但至今收效甚微。這三位官員並直言這些互動很有限。

台灣官員去年十二月訪問華府時向美官員和共和黨政治人物簡報，說明台灣一直迅速加強軍事準備。據悉台灣官員與時任佛州聯邦眾議員、現任白宮國安顧問的沃茲會談，而他在國安事務上是美國政界知名的鷹派。

台灣官員仍抱希望能在美國國務卿魯比歐及沃茲身上尋求堅定支持。但一些曾在川普第一任強力挺台的前高官未進入川普新政府，其中包括前國務卿龐培歐。

顧問公司「中國戰略集團」總裁強生說，一些在台灣問題上屬強硬鷹派的人士被排除川普新政府內，「這說明了問題」，看來好像台灣一些賭注押錯。

川普提名出任美國國防部次長的柯伯吉曾在去年五月發表的文章中提醒，台灣不應認為自己對美國不可或缺；儘管保衛台灣對美國有極大利益，但美國人民不是沒有台灣就不行。他及其他五角大廈官員暗示，台灣應將軍費增至國內生產毛額（ＧＤＰ）至少百分之五，即約現行軍費的兩倍。