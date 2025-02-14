國安高層：半導體赴美沒紅線問題 關稅評估風險可控

國安高層今天表示，政府對於半導體產業赴美，沒有紅線問題，且不會強迫產業到何處投資，政府是探詢有意願的廠商，盤點整理投資標的與規模。至於對等關稅議題，目前評估「風險可控」，會隨時調整政策跟做最好的因應。

美國總統川普（Donald Trump）公布課徵「對等關稅」藍圖，總統賴清德上午召開國安高層會議後發表敞廳談話。國安高層下午針對未來台美關係指出，台美溝通非常順暢，川普政府不論是已上任或宣布的人事，很多都是台灣長期的好朋友，國安團隊亦持續跟美方有緊密合作，有信心維護並加強跟美方的關係。

對於川普有關晶片產業的說法，國安高層表示，半導體產業是整體供應鏈一環，台美不是競爭關係，而是「互惠互利」且互補關係，雙方產業合作也在加強中，並會持續在美國布局投資。

國安高層舉例，環球晶已宣布在美國投資40億美元，聯電則跟美國科技大廠合作研發，對於美國政府推動人工智慧（AI）產業發展，台灣在科技領先地位且有能力與意願合作，是美國不可或缺的夥伴。

此外，國安高層強調，台積電在美國的投資是非常先進的，不是外界所想美國落後台灣一個世代，但細節要等台積電相關規劃完成後，由台積電做說明。

至於台灣半導體赴美投資是否設立紅線，國安高層指出，台灣企業到美國投資，都是在全球布局考量下所做決定，政府責任是了解全球布局過程所要解決的事情，像是跟美方的討論必須要依照雙方利益，不會設定一條線，「沒有所謂紅線問題」。

國安高層說明，像是美國有無足夠具產業專業人員，產業鏈是否符合能讓台積電在美國壯大，這都需要雙方持續討論，必須要符合彼此核心利益，才可以繼續走，「直接講紅線，這概念是不好的」。

關於台灣是否比照日本擴大投資美國，國安高層表示，政府不會強迫台灣任何產業到任何地方投資，行政院目前是探詢台灣有意願廠商，將國內廠商要投資的標的、規模做盤點整理，待盤整出具體規模後才會對外說明。

對於對等關稅議題，國安高層指出，國安團隊都有評估，目前「風險可控」，會持續準備各項推演，隨時調整政策跟做最好的因應。

至於賴總統提出全球半導體民主供應鏈倡議，國安高層解釋，目前全球經濟最大挑戰就是「中國對外傾銷」，即透過大量補貼對外輸出產能，導致半導體成熟晶片、鋼鐵、汽車、造船與紡織等產業，均面臨惡意傾銷而難以負荷，民主國家對此要有前瞻思考角度。

國安高層強調，面對中國過度產能對全世界供應鏈造成衝擊，台灣在先進半導體製造上領先全球，必須思考確保民主國家半導體供應鏈的互惠互利關係，而台灣、日本、美國、荷蘭等國家都扮演重要角色；台灣願意與其他民主國家在半導體供應鏈上能進一步具體合作，並持續與其他國家具體討論，盼能形成一個類似聯盟的做法。

另一位國安官員也指出，聚焦川普政策，與台灣有關的是關稅與半導體，但回到最上位概念，任何政策都是維護國家核心利益，換言之，美國當前就是維護利益，台灣做這些事情也是在因應全球相應的挑戰。