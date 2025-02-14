全球半導體民主供應鏈倡議 郭智輝：台美合作具效益

中央社／ 台北14日電

總統賴清德今天提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，經濟部長郭智輝表示，台美半導體產業合作互補，未來隨著業者赴海外布局投資，供應鏈韌性將會加強，也希望與美方多次溝通後，讓美國總統川普團隊成員了解台美合作具效益。

為因應時局，賴總統今天上午召開國安高層會議後指出，台灣將擴大對美投資與採購，促進雙邊貿易平衡，同時也會提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，與美國等民主夥伴共同致力打造更具韌性且多元化的半導體供應。

郭智輝今天傍晚出席「台灣上市櫃公司協會」新春聯誼餐會受訪表示，日本、美國、歐盟都有非常多的民主供應鏈，主要為加強韌性，過去台灣供應鏈不夠具有國際韌性，隨著業者前往海外布局，供應鏈韌性將會加強。

至於川普（Donald Trump）認為台灣偷走美國半導體產業，郭智輝表示，台灣和美國在半導體和科技產業互補，美國專長設計、品牌和通路等，台灣廠商則擅長晶圓製造。

媒體詢問，賴總統提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，這項提議是否已先與美國政府溝通。郭智輝表示，經濟部已派次長江文若赴美國溝通，希望多次溝通後，相信會讓川普團隊成員能夠了解台灣和美國可以共同合作，並且能夠創造效益。

郭智輝致詞表示，川普關稅等政策將加速供應鏈重組，以及台廠海外布局變化，經濟部已經成立專案小組，並將於美國成立投資貿易服務中心，協助台廠赴美投資，目前也已舉辦4場產業座談話，確保企業在變局中穩健發展。

為推動中小企業振興，郭智輝表示，今年準備投入百億以上資源，目標為2028年台灣的國民所得達到4萬美元。因應總統賴清德期盼，他也向現場企業喊話，希望有賺錢的企業替員工加薪4%以上，替職員在公司內部準備托嬰中心，以及大型企業可以為年輕職員提供宿舍。

半導體 川普 晶片

延伸閱讀

福斯新聞：雷根基金會促川普挺台防禦 以實力謀和平

半導體民主供應鏈怎麼運作？郭智輝：聯手美、日、歐盟

川普提對等關稅台灣難倖免 賴士葆：競爭力被罷免內耗

賴清德提國防預算占GDP3%以上 李彥秀：要考量財政狀況

相關新聞

半導體民主供應鏈怎麼運作？郭智輝：聯手美、日、歐盟

回應美國總統川普的「對等關稅」計劃，賴總統14日召開國安會議，並提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。倡議如何運作？經濟...

國安高層：半導體赴美沒紅線問題 關稅評估風險可控

國安高層今天表示，政府對於半導體產業赴美，沒有紅線問題，且不會強迫產業到何處投資，政府是探詢有意願的廠商，盤點整理投資標...

郭智輝：加強供應鏈韌性、加強與美國溝通

美國政府不斷推出關稅新政策，晶片關稅將是下一步，總統賴清德14日召開國安高層會議，提出「全球半導體民主供應錄夥伴倡議」，...

【重磅快評】「民主供應鏈」擋不了「美積電」風暴

為因應川普「對等關稅」及點名「台灣還晶片」的問題，賴總統召開國安會議，煞有其事提出三大工作項目。其實剝開政治話術包裝，大...

許舒博：即使被課高關稅 仍必須留住台積電

川普宣布嚴查貿易夥伴對美國的不對等措施，推出對等關稅政策，並再度指控台灣搶走美國晶片產業，還放話如果不把生意帶回美國，他...

川普提對等關稅台灣難倖免 賴士葆：競爭力被罷免內耗

美國總統川普於台灣時間今日凌晨宣布「對等關稅」計畫。為因應內外部挑戰，賴清德總統今早召開今年首次國安高層會議。國民黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。