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半導體民主供應鏈怎麼運作？郭智輝：聯手美、日、歐盟
回應美國總統川普的「對等關稅」計劃，賴總統14日召開國安會議，並提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。倡議如何運作？經濟部長郭智輝表示，將聯手美國、日本、歐盟組成半導體民主供應鏈。
郭智輝今晚出席「台灣上市櫃公司協會」新春聯誼活動，他會前受訪被問及賴總統所提的半導體民主供應鏈倡議實際上如何運作。郭智輝說，美國、日本、歐盟都有非常多的民主供應鏈，但供應鏈要加強韌性，過去台灣供應鏈不夠具有國際韌性，隨著業者赴海外布局，必須加強供應鏈韌性。
至於川普再提台灣偷走美國半導體產業，郭智輝表示，台灣和美國在半導體及科技業是互補的，美國專精設計、品牌、通路，台灣的強項則在製造領域，台灣與美國互補。
至於台灣將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」是否已先與美方溝通。郭智輝表示，經濟部已派次長江文若赴美國溝通，希望多次溝通後，相信會讓川普總統周邊的人士都能夠了解，台灣和美國是一起的，而且是具有互補效益的。
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