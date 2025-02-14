聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】「民主供應鏈」擋不了「美積電」風暴

聯合報／ 主筆室
美國總統川普13日簽署備忘錄，提出對外國徵收「對等關稅」的計畫，賴清德總統（圖）上午為此在府內召開國安高層會議，並在會後記者會上親自說明。記者余承翰／攝影
美國總統川普13日簽署備忘錄，提出對外國徵收「對等關稅」的計畫，賴清德總統（圖）上午為此在府內召開國安高層會議，並在會後記者會上親自說明。記者余承翰／攝影

為因應川普「對等關稅」及點名「台灣還晶片」的問題，賴總統召開國安會議，煞有其事提出三大工作項目。其實剝開政治話術包裝，大白話就是加大軍購，配合台積電先進製程與供應鏈遷美。

賴政府束手無策，股市看得分明。因川普再點名台灣搶美國晶片生意，語帶威脅「我們希望他們回到美國。如果不把生意帶回來，我們會很不高興」，台指今早開盤跳空下跌。賴總統記者會前，又再次帶量下跌。尤其台積電，跌到新春開盤日的最低點，等於抹去新春以來漲幅，也使台股是今天亞股最悲情市場，國際市場無風無雨，卻遭土洋法人大賣超逾三百億。

總統開記者會前，台積電就跳水，也拖累台股。戲劇化發展反應市場對政府信心，不言自明。市場人士眼光賊精，早在郭智輝新春團拜宣示幫助資通產業「搬家」到美國，便看穿政府已棄守。台股這週在開市股災那日的大缺口來回反攻不過，就是因為護國神山台積電本週赴美開董事會，未來要護哪一國命運未卜。

賴清德「敞廳談話」，劇本借用前朝腳本，把美國稱作「民主伙伴」，大談合作關係。但拜規川不隨，川普把台灣當作「晶片小偷」，誓言要討回「被偷的晶片生意」。如果賴清德不是自拉自唱，難道是川普老番顛嗎？

為美化被喊話「小偷送回晶片」的屈辱，賴清德提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，把拱手讓出半導體供應鏈，包裝成「美台伙伴關係」。最好他能說服川普簽字或回應，或者有日韓助聲，否則「晶片小偷」的標籤會變成川普日後勒索台灣的口頭禪。

美國阻撓中國科技發展，拜登政府重組抗中供應鏈，搞友岸外包，美其名是民主供應鏈。但也造成這些友盟因高科技產業大量投資、外銷美國，造成大幅出超。這些代價，川普毫不領情，反過來要祭高關稅制裁，以奪取供應鏈遷美。賴清德繼承蔡英文的國安團隊，透析地緣政治的視野及論述能力都只有拜登時代那套，根本無法對付川普巧取豪奪。

國際已傳出英特爾可能分拆晶片事業，美方希望台積電參與營運，協助強化二奈米與三奈米的先進製程。當 「美積電」問世，台積電不會消失；但「美積電」會汲取台積電的菁華。而台積電考慮在美規畫CoWoS封裝廠，有意加速先進製程赴美。台股國師和智庫學者都已敲響警鐘。可惜，賴清德的國安會議並非解決國家困境，而是粉飾太平，降低川普2.0風暴對政權的衝擊。

英特爾股價本周已大漲近三成，和台積電欲振乏力形成鮮明對比。資金會輪動，股市有跌就有漲。只是護國神山頂上的烏雲不會太快散去，這不是賴政府用鉅額軍購、採購天然氣就能扭轉的大勢。

半導體 台積電 川普 晶片 英特爾 關稅

延伸閱讀

川普政府開鍘試用期員工 退伍軍人事務部證實裁逾千人

放羊孩子被看破？美元創2個月新低 川普關稅讓市場閃現1現象

川普提對等關稅台灣難倖免 賴士葆：競爭力被罷免內耗

川普多次點名台灣半導體 中經院獻策「三策略」因應

相關新聞

【重磅快評】「民主供應鏈」擋不了「美積電」風暴

為因應川普「對等關稅」及點名「台灣還晶片」的問題，賴總統召開國安會議，煞有其事提出三大工作項目。其實剝開政治話術包裝，大...

【重磅快評】藍委討錢像丏幫 民進黨做帳更像欺主惡奴

全民普發現金，本來是很開心的事，但這話從國民黨嘴巴先說出來，民進黨就很不是滋味，綠委從頭罵到尾，猛批國民黨的數字錯錯錯，...

【重磅快評】川普以關稅換保護費 台灣想奢談合作？

「川普大帝」在多次放話之後今日提出「對等關稅」，雖然細節還未訂出，已掀起狂風暴雨，台灣更處於美中貿易戰的潛在風暴中心。賴...

【重磅快評】新光三越爆炸案是空前 要防止再創紀錄

昨天近中午台中新光三越美食街爆炸案，至目前為止，只有四死三十三傷的數字確定，其它細節仍處模糊狀態。是氣爆、瓦斯爆炸，還是...

【重磅快評】檢方告訴我們的事：中共期待綠營繼續執政？

曾任立委與陸委會副主委的張顯耀，被高雄橋頭地檢署起訴。檢方表示，查獲其涉嫌接受中共指示，利用舉辦論壇等方式，拉抬郭台銘聲...

【重磅快評】財政部不敢吭聲 坑了藍軍也坑了蔡英文

政府去年超徵稅收5283億元，國民黨喊出全民普發現金1萬元，財政部說稅收超徵要優先用於還債，綠委則質疑發現金有違財政紀律...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。