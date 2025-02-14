【重磅快評】「民主供應鏈」擋不了「美積電」風暴

為因應川普「對等關稅」及點名「台灣還晶片」的問題，賴總統召開國安會議，煞有其事提出三大工作項目。其實剝開政治話術包裝，大白話就是加大軍購，配合台積電先進製程與供應鏈遷美。

賴政府束手無策，股市看得分明。因川普再點名台灣搶美國晶片生意，語帶威脅「我們希望他們回到美國。如果不把生意帶回來，我們會很不高興」，台指今早開盤跳空下跌。賴總統記者會前，又再次帶量下跌。尤其台積電，跌到新春開盤日的最低點，等於抹去新春以來漲幅，也使台股是今天亞股最悲情市場，國際市場無風無雨，卻遭土洋法人大賣超逾三百億。

總統開記者會前，台積電就跳水，也拖累台股。戲劇化發展反應市場對政府信心，不言自明。市場人士眼光賊精，早在郭智輝新春團拜宣示幫助資通產業「搬家」到美國，便看穿政府已棄守。台股這週在開市股災那日的大缺口來回反攻不過，就是因為護國神山台積電本週赴美開董事會，未來要護哪一國命運未卜。

賴清德「敞廳談話」，劇本借用前朝腳本，把美國稱作「民主伙伴」，大談合作關係。但拜規川不隨，川普把台灣當作「晶片小偷」，誓言要討回「被偷的晶片生意」。如果賴清德不是自拉自唱，難道是川普老番顛嗎？

為美化被喊話「小偷送回晶片」的屈辱，賴清德提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，把拱手讓出半導體供應鏈，包裝成「美台伙伴關係」。最好他能說服川普簽字或回應，或者有日韓助聲，否則「晶片小偷」的標籤會變成川普日後勒索台灣的口頭禪。

美國阻撓中國科技發展，拜登政府重組抗中供應鏈，搞友岸外包，美其名是民主供應鏈。但也造成這些友盟因高科技產業大量投資、外銷美國，造成大幅出超。這些代價，川普毫不領情，反過來要祭高關稅制裁，以奪取供應鏈遷美。賴清德繼承蔡英文的國安團隊，透析地緣政治的視野及論述能力都只有拜登時代那套，根本無法對付川普巧取豪奪。

國際已傳出英特爾可能分拆晶片事業，美方希望台積電參與營運，協助強化二奈米與三奈米的先進製程。當 「美積電」問世，台積電不會消失；但「美積電」會汲取台積電的菁華。而台積電考慮在美規畫CoWoS封裝廠，有意加速先進製程赴美。台股國師和智庫學者都已敲響警鐘。可惜，賴清德的國安會議並非解決國家困境，而是粉飾太平，降低川普2.0風暴對政權的衝擊。

英特爾股價本周已大漲近三成，和台積電欲振乏力形成鮮明對比。資金會輪動，股市有跌就有漲。只是護國神山頂上的烏雲不會太快散去，這不是賴政府用鉅額軍購、採購天然氣就能扭轉的大勢。