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許舒博：即使被課高關稅 仍必須留住台積電

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
商總理事長許舒博。圖／聯合報系資料照片
商總理事長許舒博。圖／聯合報系資料照片

川普宣布嚴查貿易夥伴對美國的不對等措施，推出對等關稅政策，並再度指控台灣搶走美國晶片產業，還放話如果不把生意帶回美國，他們會很不高興，似乎是為接下來的晶片關稅鋪梗。商總理長許舒博對此表示，即使最後高科技業被美國課徵高關稅，「我們還是必須把台積電留在台灣」。

八大工商團體今（14）日舉辦新春團拜活動，許舒博受訪時表示，川普數度點名台灣搶走美國晶片產業，這是相當不友善的言論，若台積電不能在台灣生產，全部要移轉至美國，對台灣經濟影響將非常重大。

許舒博說，台積電可以在美國設廠或各國設廠分散風險，但應以台灣為中心為本，這是台灣人的驕傲，也是台灣經濟最大的重點，「絕對不可能把整個台積電遷移到別的地方去，然後放棄台灣，這是不可能的」。

許舒博分析，若台積電全面出走，台灣整個高科技產業供應鏈勢必跟著出走，這對台灣是重大不利，「我們要嚴正表示，即便到最後高科技產業被美國處以高額的關稅，我們還是必須把台積電留在台灣」。

真正需要高科技產品的是美國廠商，許舒博表示，美國要加關稅就讓他加，台積電反應在晶片價格上就好，回歸使用者付費，「對台灣而言反而不是壓力」，不過，現在美國政府也還沒提出確定方案，可以等美國定案後再思考如何應。

川普 晶片 關稅

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