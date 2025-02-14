聽新聞
0:00 / 0:00

川普多次點名台灣半導體 中經院獻策「三策略」因應

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普再度點名台灣半導體產業，對此，中華經濟研究院副院長王健全表示，關於台灣半導體產業，他建議可採取三策略來因應，一是關注各國應對川普關稅戰的策略應用；二是聯合我們的美國半導體夥伴；三是跟美國進行更大規模的合作。

王健全指出，半導體方面台灣基本上還是以中間財為主，台灣幾乎沒有最終財，而在此之前，美國總統川普也曾信誓旦旦要對加拿大、墨西哥加徵關稅25%，對中國大陸加徵10%關稅，但經過斡旋結果，川普則是宣布延後一個月實施。

王健全分析，「這是個談判策略的應用」，由於川普先前也曾揚言要對台灣晶片課徵100%關稅，因此，美國與加拿大、墨西哥、中國大陸的關稅戰後續發展，值得我們密切關注。

其二，王健全則是建議台灣半導體廠商可以聯合幫我們進行晶圓代工的美國大廠，去向他們了解，倘若川普真對台灣晶片課徵關稅，對他們的影響又是如何？衝擊又有多大？

此外，王健全還提到，或許台灣在半導體產業上跟美國進行更大規模的合作，也會是一個不錯且可行的策略應用和談判籌碼。重點是，要儘速盤點「我們口袋裡有什麼東西」，再來和對方談看可以如何折衷。

半導體 川普 晶片

延伸閱讀

川普喊救美國晶片…台積電能併英特爾？財經專家：萬萬不可

賴清德拍板國防預算GDP 3% 林憶君：躲背後拿川普當幌子

川普「對等關稅」針對誰？中國、印度恐淪目標

川普宣布對等關稅 廣泛涵蓋各國 最快4月上路

相關新聞

半導體民主供應鏈怎麼運作？郭智輝：聯手美、日、歐盟

回應美國總統川普的「對等關稅」計劃，賴總統14日召開國安會議，並提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。倡議如何運作？經濟...

國安高層：半導體赴美沒紅線問題 關稅評估風險可控

國安高層今天表示，政府對於半導體產業赴美，沒有紅線問題，且不會強迫產業到何處投資，政府是探詢有意願的廠商，盤點整理投資標...

郭智輝：加強供應鏈韌性、加強與美國溝通

美國政府不斷推出關稅新政策，晶片關稅將是下一步，總統賴清德14日召開國安高層會議，提出「全球半導體民主供應錄夥伴倡議」，...

【重磅快評】「民主供應鏈」擋不了「美積電」風暴

為因應川普「對等關稅」及點名「台灣還晶片」的問題，賴總統召開國安會議，煞有其事提出三大工作項目。其實剝開政治話術包裝，大...

許舒博：即使被課高關稅 仍必須留住台積電

川普宣布嚴查貿易夥伴對美國的不對等措施，推出對等關稅政策，並再度指控台灣搶走美國晶片產業，還放話如果不把生意帶回美國，他...

川普提對等關稅台灣難倖免 賴士葆：競爭力被罷免內耗

美國總統川普於台灣時間今日凌晨宣布「對等關稅」計畫。為因應內外部挑戰，賴清德總統今早召開今年首次國安高層會議。國民黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。