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賴總統：半導體產業鏈台灣只賺辛苦錢 不擁半導體自重

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
總統賴清德喊話美國總統川普，台灣在半導體產業鏈中只賺辛苦錢，美國反而獲利最多。記者陳儷方／攝影
總統賴清德喊話美國總統川普，台灣在半導體產業鏈中只賺辛苦錢，美國反而獲利最多。記者陳儷方／攝影

美國總統川普不僅宣布對等關稅計畫，還不忘再轟台灣偷走美國晶片產業，對晶片關稅磨刀霍霍，總統賴清德今日對川普喊話，整個半導體價供應鏈利益分配來看，美國獲利比較多，台灣只賺辛苦錢，固然台灣有半導體產業優勢，但「不擁半導體自重」，視之為全球資產。

賴總統14日出席114年中華民國工商團體春節聯誼活動，他在致詞時表示，到2024年止，台灣對美國的投資超過1000億美元 在美國創造40萬個工作機會，面對川普政策及新情勢，台灣務必站穩立場，並有所因應，謀定而後動。這不是單純企業的問題，政府與企業必須共同面對，結合企業的力量，對美國進行採購或是對美國進行投資。

從川普多次點名台灣晶片產業來看，賴總統認為，美國政府很關切台灣的半導體產業，半導體產業基本上是一個生態鏈，不是只有單一的公司而已，美國負的研發、設計、設備、材料等，日本也掌握了材料設備，荷蘭也掌握材料設備，台灣是負責晶圓製造。如果就整個半導體供應鏈的利益分配而言，美國反而獲利比較多，台灣就是賺辛苦錢。

賴總統表示，台灣雖然擁有半導體優勢，但台灣不會擁半導體自重，半導體是全球資產，也是台灣對全球下一個世代經濟繁榮的責任，因此提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，把半導體生態鏈各國家的力量，團結集合起來，發揮最大的力量，創造更大的利益。

半導體 川普 晶片

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