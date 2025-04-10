台中新光三越氣爆 有瓦斯表未拆

台中新光三越2月13日氣爆釀5死38傷悲劇，消防局上月底火調報告指「瓦斯氣爆」釀災，送台中地檢署調查，檢方近日首度將數名在場人員轉列過失致死罪嫌被告。據了解，案發時「瓦斯用量異常」，有1個瓦斯分表未拆，將釐清是否與氣爆有關。

氣爆發生至今將滿2個月，台中市議會昨進行市長施政報告，國民黨議員陳文政、無黨籍議員吳佩芸等人質詢時關切相關事證。消防局長孫福佑說，瓦斯感知器被拔除、瓦斯總開關未關閉等事證都已列入火調報告送交檢警，兩違規樣態先前已開罰新光三越共60萬元，業者已繳清罰款。

氣爆當天欣中天然氣公司曾聲明，2月10日應新光三越要求，拆除既有櫃位的瓦斯表、封堵瓦斯管，案發後會同消防局鑑識小組現勘，確認瓦斯管封塞正常，激光器檢測未發現瓦斯洩漏。

但據了解，消防局尚未公布的新事證，還包含欣中天然氣的監測資料，發現案發時新光三越「瓦斯用量異常」，不排除與氣爆有關。

台中新光三越氣爆發生在12樓美食街，波及10、11樓，12樓共設有13個瓦斯表，計算餐飲櫃位瓦斯用量。警消調查發現，氣爆樓層的瓦斯表未全數拆除，「有1個瓦斯表不明原因未拆」，究竟是櫃位瓦斯表或樓層總表，仍待檢方釐清是否與氣爆有關。

據調查，美食街櫃位是以「U字型」方式從天花板拉管，案發前新光三越請欣中天然氣拔表、堵管，但其他樓層有營業仍供氣，僅施工層拔表，是否因施工層瓦斯管未排空，瓦斯蓄積一定濃度後，施工的砂輪機切割管線或碰到其他火源而引發氣爆，也待釐清。

台中地檢署指出，3月底收到台中市消防局火調報告，專案小組持續偵查，將依偵查計畫排程繼續傳訊調查，盡速還原事實全貌、釐清責任歸屬。

檢方表示，目前對可能涉及刑事責任的業者、廠商、施工單位等全面調查、釐清，並非只針對特定身分、廠商，也不局限於特定、單一疏失行為進行究責；檢察官前天起已將數人列過失致死罪嫌「被告」，將進一步約談到案。至於新光三越修復進度，目前進入第3階段「整體修復至可供使用」。

都發局指出，新光三越未提出整體安全評估與專業簽證，已要求迅速補正，後續包含修復樓層安全計畫、各樓層安全評估及傷亡賠償，完成後才能恢復部分營業。

新光三越昨表示，正整建修復建物，會全力配合檢警消各單位調查，希望盡快釐清事件真相，也會負起該負的責任，絕不逃避。