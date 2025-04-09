駁新光三越氣爆新事證 中市消防局：瓦斯總開關要自己關

台中新光三越氣爆釀5死，傳出檢方有新事證，指12樓的瓦斯總開關根本未關閉，且消防設備瓦斯感知器遭拆除。台中市消防局長孫福佑今重申沒有新事證，他也說，「你們家的瓦斯，欣中會幫你關嗎，你們家的瓦斯總開關要自己關。」

欣中指出，全案還在調查中，尊重檢方，相信檢方調查很快就會出爐。

據了解，欣中瓦斯氣爆後發現當天是「堵氣」，瓦斯用量有異常，其他樓層仍有供氣，因此推斷有外洩的情況。

媒體指出，台中地檢署調查進展發現樓層的瓦斯總開關根本未關閉，而用於偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器則遭拆除。

消防局受訪表示，局長孫福佑在議會報告及火調報告中都有提到11、12樓的瓦斯以及火災，感知器都關閉，另外施工也未依規定提報施工計畫兩件事，各開罰30萬，共60萬元。

針對天然氣的總開關未關閉，消防局長孫福佑今在台中市議會受訪表示，「你們家的瓦斯，欣中會幫你關嗎？你們家的瓦斯總開關是要自己關。」孫說，當瓦斯管線從公管進入到幹管，幹管在自己家裡要自己管理，欣中天然氣拆除瓦斯表，完成管線填塞後，作業流程就結束了。他也強調，沒有新事證，所有的火災鑑定報告書都已上傳。

新光三越表示，在偵查不公開下，全力配合檢警消各單位調查，也希望盡快釐清事件真相，並強調新光三越會負起該負的責任，絕不逃避。