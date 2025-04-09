新光三越氣爆突破 多人已轉列過失致死「被告」偵辦中

台中新光三越氣爆釀5死30多人輕重傷，有媒體今點名欣中瓦斯總開關未關閉、瓦斯感知器則遭拆除，恐涉及刑責；台中地檢署今表示，偵查並不侷限特定、單一對象，要外界勿過度臆測，但檢方也證實確實已將數人列過失致死罪嫌「被告」偵辦中。

中檢偵辦新光三越氣爆案近2個月，連日現場勘驗、約談比對證據，包括現場切割管線工人、負責勞安衛生人員、瓦斯業者、新光三越等等，由下自上脈絡一併清查，要從中找出有無應注意而未注意，有相當因果關係等，判斷何人涉犯過失致死罪嫌。

據了解，中檢昨日起就已將數人列過失致死罪嫌「被告」，同時寄發開庭通知，目前尚未到庭訊問。由於「證人」到庭依法不能請律師，檢方轉以被告身分，當事人得以委任律師辯護，也是保全其權益的偵查作為。

中檢表示，依全案蒐證所得證據，對可能涉及刑事責任的業者、廠商、施工單位等全面調查、釐清，並非只針對特定身分、廠商，也不侷限於特定、單一疏失行為進行究責，對於究責對象及範圍，尚待偵查終結始能全盤認定，請外界切勿過度臆測。

中檢說，全案至昨天為止，檢察官會同專案小組進入現場勘查9次，複訊人數累計50名證人（64人次），均以證人身分傳訊。

中檢指出，3月底收到台中市消防局火調報告，專案小組已即時研究、分析並持續偵查，另對於可能涉及刑責之人研析犯罪嫌疑，並適時轉列「被告」。

中檢表示，後續將依偵查計畫排程繼續傳訊調查，盡速還原事實 全貌、釐清責任歸屬。