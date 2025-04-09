新光三越氣爆新事證反轉？ 中市消防局長孫福佑親口說「並不是」
台中新光三越氣爆案爆發近2個月，昨傳出氣爆案有「新事證」，瓦斯總開關疑似未關閉、消防感知器被拆，欣中瓦斯公司恐遭究責。中市消防局長孫福佑今天表示，這些事證上月就已送到地檢署與警方，並不是甚麼新事證，但細節涉及偵查不公開。
孫福佑受訪指出，關於總開關未關閉，欣中瓦斯拆表後封塞管線，負責部分就結束流程，好比家中瓦斯從供管進入家中幹管，瓦斯公司不會幫忙關，是自己家裡要管理，這部分也是新光三越公司要負責，已經對新光三越開出2張舉罰單，裁罰共60萬元，新光三越已繳納。
今天市議會中，國民黨籍議員陳文政與無黨籍議員吳佩芸都質詢新光三越氣爆「新事證」，孫福佑表示，這些事證都在3月28日的火災調查報告中，一併送到台中地檢署與台中第六警分局，並不是甚麼新事證。今天上午檢方提醒，相關內容涉及偵查中資料，請消防局不要在公開場合說明。
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