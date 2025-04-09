新光三越氣爆 消防局長：瓦斯總開關要自己關

台中新光三越2月13日氣爆釀5死，有媒體報導，案發時天然氣總開關未關閉。台中市消防局長孫福佑今天說，「你們家的瓦斯，欣中會幫你關嗎？你們家的瓦斯總開關要自己關。」

新光三越百貨台中中港店2月13日接近中午發生氣爆釀重大傷亡，全案已造成5人死亡。案發近2個月，檢方持續調查事發原因。有媒體報導，中檢偵辦台中新光三越氣爆案，查出天然氣總開關未關閉，偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器則是遭到拆除。

台中市消防局長孫福佑今天在台中市議會接受媒體詢問，對於天然氣總開關未關閉，他表示，「你們家的瓦斯，欣中會幫你關嗎？你們家的瓦斯總開關是要自己關。」

孫福佑指出，當瓦斯管線從公管進入到幹管，幹管在自己家裡要自己管理，欣中天然氣拆除瓦斯表，完成管線填塞後，作業流程就結束了。他並重申，沒有新事證，所有的火災鑑定報告書都已上傳。