聽新聞
0:00 / 0:00
新光三越氣爆 消防局長：瓦斯總開關要自己關
台中新光三越2月13日氣爆釀5死，有媒體報導，案發時天然氣總開關未關閉。台中市消防局長孫福佑今天說，「你們家的瓦斯，欣中會幫你關嗎？你們家的瓦斯總開關要自己關。」
新光三越百貨台中中港店2月13日接近中午發生氣爆釀重大傷亡，全案已造成5人死亡。案發近2個月，檢方持續調查事發原因。有媒體報導，中檢偵辦台中新光三越氣爆案，查出天然氣總開關未關閉，偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器則是遭到拆除。
台中市消防局長孫福佑今天在台中市議會接受媒體詢問，對於天然氣總開關未關閉，他表示，「你們家的瓦斯，欣中會幫你關嗎？你們家的瓦斯總開關是要自己關。」
孫福佑指出，當瓦斯管線從公管進入到幹管，幹管在自己家裡要自己管理，欣中天然氣拆除瓦斯表，完成管線填塞後，作業流程就結束了。他並重申，沒有新事證，所有的火災鑑定報告書都已上傳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言