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新光三越氣爆遭指天然氣未關閉 欣中：非事實

中央社／ 台中9日電
台中新光三越2月13日發生氣爆釀5死。圖／報系資料照
台中新光三越2月13日發生氣爆釀5死。圖／報系資料照

台中新光三越2月13日發生氣爆釀5死，檢方續查原因。有媒體報導，案發時天然氣總開關未關閉，欣中天然氣公司今天說，報導很多不是事實，相信檢方調查很快就會出爐。

新光三越公司今天透過文字稿表示，在偵查不公開下，新光三越全力配合檢警消各單位進行調查。新光三越也希望盡快釐清事件真相，會負起該負的責任，決不逃避。

有媒體報導，中檢偵辦台中新光三越氣爆案，查出天然氣的總開關未關閉，偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器則是遭到拆除。

欣中天然氣公司副總陳鴻嘉今天告訴中央社記者，案件檢方還在調查中，媒體報導針對性太強，很多不是事實，相信檢方調查很快就會出爐。

台中市消防局今天表示，先前就對外公布，案發樓層的百貨內12樓，原先有設置瓦斯防漏等消防設備，但案發後前往調查，發現消防設備被關閉，在施工標準作業程序中是錯誤的。另外，消防局長孫福佑日前也在市議會報告中提到，因11、12樓的瓦斯以及火災感知器遭關閉，依違反消防法開罰業者新台幣60萬元。

新光三越百貨台中中港店2月13日接近中午發生氣爆釀重大傷亡，尤其路過新光三越的澳門一家7口，祖父母雙雙罹難，2歲女童一度命危，她在2月26日由醫療包機轉送回澳門，於3月7日離世，全案已造成5人死亡。

台中市 新光三越氣爆

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