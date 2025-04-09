新光瓦斯氣爆發現新事證？ 新光三越：絕不逃避責任

台中新光三越氣爆釀5死，傳出檢方有新事證，指設在12樓的消防設備瓦斯感知器遭拆除。經記者查證，消防局長孫福佑曾證實「消防警報器設備是關閉」，已開罰30萬元。新光三越表示，偵查不公開下，全力配合檢警消各單位調查。

據了解，消防局尚未公布的新事證，是欣中瓦斯氣爆後發現「當天瓦斯用量有異常」，因此推斷有外洩的情況。在調查過程中，欣中天然氣公司強調，新光三越的裝修樓層施工前已封塞管線「事後檢測也無瓦斯洩漏」。

媒體指出，台中地檢署調查進展發現樓層的瓦斯總開關根本未關閉，而用於偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器則遭拆除。

消防局受訪表示，局長孫福佑在議會報告及或調報告中都有提到11、12樓的瓦斯以及火災，感知器都關閉，另外施工也未依規定提報施工計畫兩件事，各開罰30萬，共60萬元。

新光三越今表示，在偵查不公開下，全力配合檢警消各單位調查。新光三越也希望盡快釐清事件真相，並強調新光三越會負起該負的責任，絕不逃避。

另外，關於新光三越建物改善，市府要求業者分三階段加速進行，第一階段建築物外牆附掛物安全防護計畫之緊急搶災搶險防護措施已於3月9日完成、第二階段為建築物整體安全評估及人員暫時進出於4月7日完成，目前新光三越修復工程已進入第三階段建築物整建修復階段。

新光三越指出，目前正在第三階段整建修復建物，其中施工架及甲種圍籬正在施工。