快訊

川普想用關稅逼製造業回流 反讓建廠工程延宕甚至喊卡

白冰冰向他購入豪宅 王中平被爆是「隱形富豪」身價上億

蘋果Apple TV+推限時優惠！前3個月僅要60元咖啡錢 申請步驟一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

氣爆案新事證瓦斯感知器遭拆除？新光三越、欣中說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市消防局長孫福佑（左）曾證實，新光三越爆炸案現場消防設備關閉的，開罰30萬元。本報資料照／記者趙容萱攝影
台中市消防局長孫福佑（左）曾證實，新光三越爆炸案現場消防設備關閉的，開罰30萬元。本報資料照／記者趙容萱攝影

台中新光三越爆炸案釀5死，傳出檢方有新事證，關鍵是設置在12樓的消防設備瓦斯感知器遭拆除。經記者查證，消防局長孫福佑曾證實「消防警報器設備是關閉的，依法開罰30萬元」。根據消防法，開罰對象為場所管理權人。

新光三越表示，「在偵查不公開下，新光三越全力配合檢警消各單位進行調查。新光三越也希望盡快釐清事件真相，如同我們一再強調，新光三越會負起該負的責任，絕不逃避。」

欣中強調，目前全案還在調查中，尊重檢方，不便多做回應。

媒體指出，台中地檢署調查進展發現樓層的瓦斯總開關根本未關閉，而用於偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器則遭拆除。

消防局長孫福佑曾在今年2月14日證實，經消防局現場調查，消防警報器設備是關閉的，依法開罰30萬元。施工時，關閉消防警報器設備SOP是正確的嗎？孫福佑答，是錯誤的。

孫福佑也曾在議會報告及或調報告中都有提到11、12樓的瓦斯以及火災的感知器（消防警報器）都關閉，因這兩件事，且每件開罰30萬，共60萬元。

根據消防法，營業使用場所違反消防安全設備設置及維護、防焰物品使用、防火管理業務等規定，經檢查不合格，逕予舉發違規並裁罰，最高罰30萬元，各類場所管理權人平時應主動善盡維護消防安全設備、及依規定使用防焰物品及依規定辦理防火管理業務，避免違規而遭重罰。

台中新光三越現況。報系資料照片／記者黃仲裕攝影
台中新光三越現況。報系資料照片／記者黃仲裕攝影
新光三越2月13日氣爆釀5死多人輕重傷。圖／報系資料照
新光三越2月13日氣爆釀5死多人輕重傷。圖／報系資料照

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

獨／新光三越瓦斯氣爆進度突破 數名在場人轉過失致死被告

新光三越瓦斯氣爆發現新事證？ 消防局：早已公布且開罰60萬

台中新光三越進入修復階段 安全圍籬獲市府備查

台中消防局女力爆發 昨布達首任女小隊長 3女任分隊長

相關新聞

獨／新光三越瓦斯氣爆進度突破 數名在場人轉過失致死被告

台中新光三越氣爆釀5死30多人輕重傷，據傳意外時新光三越內瓦斯總開關未關閉、瓦斯感知器則遭拆除，檢方追查正追查欣中瓦斯是...

新光三越氣爆突破 多人已轉列過失致死「被告」偵辦中

台中新光三越氣爆釀5死30多人輕重傷，有媒體今點名欣中瓦斯總開關未關閉、瓦斯感知器則遭拆除，恐涉及刑責；台中地檢署今表示...

新光三越氣爆 消防局長：瓦斯總開關要自己關

台中新光三越2月13日氣爆釀5死，有媒體報導，案發時天然氣總開關未關閉。台中市消防局長孫福佑今天說，「你們家的瓦斯，欣中...

新光三越氣爆新事證反轉？ 中市消防局長孫福佑親口說「並不是」

台中新光三越氣爆案爆發近2個月，昨傳出氣爆案有「新事證」，瓦斯總開關疑似未關閉、消防感知器被拆，欣中瓦斯公司恐遭究責。中...

新光三越氣爆遭指天然氣未關閉 欣中：非事實

台中新光三越2月13日發生氣爆釀5死，檢方續查原因。有媒體報導，案發時天然氣總開關未關閉，欣中天然氣公司今天說，報導很多...

新光瓦斯氣爆發現新事證？ 新光三越：絕不逃避責任

台中新光三越氣爆釀5死，傳出檢方有新事證，指設在12樓的消防設備瓦斯感知器遭拆除。經記者查證，消防局長孫福佑曾證實「消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。