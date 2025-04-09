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氣爆案新事證瓦斯感知器遭拆除？新光三越、欣中說話了
台中新光三越爆炸案釀5死，傳出檢方有新事證，關鍵是設置在12樓的消防設備瓦斯感知器遭拆除。經記者查證，消防局長孫福佑曾證實「消防警報器設備是關閉的，依法開罰30萬元」。根據消防法，開罰對象為場所管理權人。
新光三越表示，「在偵查不公開下，新光三越全力配合檢警消各單位進行調查。新光三越也希望盡快釐清事件真相，如同我們一再強調，新光三越會負起該負的責任，絕不逃避。」
欣中強調，目前全案還在調查中，尊重檢方，不便多做回應。
媒體指出，台中地檢署調查進展發現樓層的瓦斯總開關根本未關閉，而用於偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器則遭拆除。
消防局長孫福佑曾在今年2月14日證實，經消防局現場調查，消防警報器設備是關閉的，依法開罰30萬元。施工時，關閉消防警報器設備SOP是正確的嗎？孫福佑答，是錯誤的。
孫福佑也曾在議會報告及或調報告中都有提到11、12樓的瓦斯以及火災的感知器（消防警報器）都關閉，因這兩件事，且每件開罰30萬，共60萬元。
根據消防法，營業使用場所違反消防安全設備設置及維護、防焰物品使用、防火管理業務等規定，經檢查不合格，逕予舉發違規並裁罰，最高罰30萬元，各類場所管理權人平時應主動善盡維護消防安全設備、及依規定使用防焰物品及依規定辦理防火管理業務，避免違規而遭重罰。
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