新光三越瓦斯氣爆發現新事證？ 消防局：早已公布且開罰60萬

台中新光三越百貨公司2月13日發生氣爆，5死38人輕重傷，台中市消防局3月28日公布火調報告，指是瓦斯氣爆，媒體今傳出「新事證」指「樓層的瓦斯總開關根本未關閉、偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器則遭拆除」。台中市消防局表示，這不是新事證，局長孫福佑在議會報告時已說明，已開罰30萬元。

據了解，消防局尚未公布的新事證，是欣中瓦斯氣爆後發現「當天瓦斯用量有異常」因此推斷有外洩的情況。

在調查過程中，欣中天然氣公司強調，新光三越的1裝修樓層施工前已封塞管線「事後檢測也無瓦斯洩漏」

媒體指出，台中地檢署調查進展發現樓層的瓦斯總開關根本未關閉，而用於偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器則遭拆除。

消防局受訪表示，局長孫福佑在議會報告及或調報告中都有提到11、12樓的瓦斯以及火災，感知器都關閉，另外施工也未依規定提報施工計畫兩件事，各開罰30萬，共60萬元。

法界也分析，消防已公布瓦斯氣爆為主因，自現場切割管線工人、負責勞安衛生人員、瓦斯業者、新光三越等等，由下自上脈絡檢方都會一併清查，從中找出有無應注意而未注意，有相當因果關係等，判斷何人涉犯過失致死罪嫌。