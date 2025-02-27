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新光三越氣爆短期安置 「第二賣場計畫」3月1日啟動

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越表示，為了讓廠商夥伴和同仁獲得妥善的短期安置，新光三越展開服務不間斷計畫，第二賣場第一階段自3月1日(六)起正式啟動。聯合報系資料照／記者陳敬丰攝影
新光三越表示，為了讓廠商夥伴和同仁獲得妥善的短期安置，新光三越展開服務不間斷計畫，第二賣場第一階段自3月1日(六)起正式啟動。聯合報系資料照／記者陳敬丰攝影

新光三越表示，為了讓廠商夥伴和同仁獲得妥善的短期安置，新光三越展開服務不間斷計畫，第二賣場第一階段自3月1日(六)起正式啟動，集結男女服飾、內睡衣、休閒運動、家庭用品、食品等多元品牌商品，於全台多地展開銷售活動。

首場活動將於台中世界貿易中心展覽場一館(3月1日至3月11日、3月19日至3月31日)登場，隨後陸續於台南新天地本館6樓(3月4日至3月26日)、台北南西店一館9樓(3月5日至3月23日)、台北信義新天地A9 9樓(3月6日至3月18日) 和台中長榮桂冠酒店3樓(3月11日至3月21日)等地展開。

面對台中中港店意外事件，新光三越表示，將持續關注並積極提供支援，不僅為同仁安排專業心理商服務，亦設立「台中店意外事件受害人專線0800-008-011」，由專人提供即時諮詢與協助。截至目前，專線已接獲超過375通來電，並積極處理各項需求，確保每位來電者都能獲得適切的幫助，持續全力推動善後工作，關懷受影響人士，期盼能早日回歸到正常軌道。

台中世界貿易中心展覽場一館(3月1日至3月11日)參與品牌共 27 家。新光三越/提供
台中世界貿易中心展覽場一館(3月1日至3月11日)參與品牌共 27 家。新光三越/提供

台中市 新光三越氣爆

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