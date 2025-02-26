啟動台中世貿第二賣場 新光三越明陸續進駐

新光三越發生氣爆後，櫃位廠商無法營業，工作發生問題，新光三越經過近日的積極籌備，昨天發出信函通知廠商，啟動第一階段的第二賣場地點，其中包括台中、台北和台南地區總計5處地點。記者今實地查看其中之一的台中世貿一館，現場完全清空，只等明天工作人員進貨和布置，並待3月1日起開張營運，一直到3月11日，接著在3月18至31日還有第二回。

同在台中世貿辦特賣會的亞路行動百貨，今也在二館進貨布置，它的攤位中也有品牌商合作設櫃，並有新光三越的櫃哥櫃姐因氣爆後暫無工作，而由品牌商調派加入，自明天起至3月9日舉辦特賣會。拍賣會單是鞋款就有兩萬雙，還有內睡依等，規模亦不小。

世貿一館和二館相鄰，但一館小約一千平方公尺。不過，一館可分兩區，加上挑高，場面亦不小。新光三越已宣布，第一階段第二賣場將銷售男女服飾、內睡衣、休閒運動、家庭用品、食品等，但台中世貿會有什麼業種進駐，目前還不得而知。但世貿人員已接獲通知，明天起就會陸續進駐。

對於開闢第二賣場，新光三越在給廠商的信函中感謝啟動短期安置，讓專櫃員工在最短時間內獲得支持與協助。台中另一處賣場位在長榮桂冠酒店三樓，時間從3月11日到21日。

對於和新光三越廠商比鄰銷售，且銷售日期有重疊，亞路行動副理鄭任宏認為，兩商場在一起能發揮「結市（台語）」的功能，若有消費者前往，很可能兩邊商場都走一走，對大家的生意都有益，他們樂見此一發展。