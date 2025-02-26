快訊

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

聽新聞
0:00 / 0:00

啟動台中世貿第二賣場 新光三越明陸續進駐

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
和新光三越廠商比鄰銷售，且銷售日期有重疊的亞路行動百貨今陸續進貨準備，明天開張。記者黃寅／攝影
和新光三越廠商比鄰銷售，且銷售日期有重疊的亞路行動百貨今陸續進貨準備，明天開張。記者黃寅／攝影

新光三越發生氣爆後，櫃位廠商無法營業，工作發生問題，新光三越經過近日的積極籌備，昨天發出信函通知廠商，啟動第一階段的第二賣場地點，其中包括台中、台北和台南地區總計5處地點。記者今實地查看其中之一的台中世貿一館，現場完全清空，只等明天工作人員進貨和布置，並待3月1日起開張營運，一直到3月11日，接著在3月18至31日還有第二回。

同在台中世貿辦特賣會的亞路行動百貨，今也在二館進貨布置，它的攤位中也有品牌商合作設櫃，並有新光三越的櫃哥櫃姐因氣爆後暫無工作，而由品牌商調派加入，自明天起至3月9日舉辦特賣會。拍賣會單是鞋款就有兩萬雙，還有內睡依等，規模亦不小。

世貿一館和二館相鄰，但一館小約一千平方公尺。不過，一館可分兩區，加上挑高，場面亦不小。新光三越已宣布，第一階段第二賣場將銷售男女服飾、內睡衣、休閒運動、家庭用品、食品等，但台中世貿會有什麼業種進駐，目前還不得而知。但世貿人員已接獲通知，明天起就會陸續進駐。

對於開闢第二賣場，新光三越在給廠商的信函中感謝啟動短期安置，讓專櫃員工在最短時間內獲得支持與協助。台中另一處賣場位在長榮桂冠酒店三樓，時間從3月11日到21日。

對於和新光三越廠商比鄰銷售，且銷售日期有重疊，亞路行動副理鄭任宏認為，兩商場在一起能發揮「結市（台語）」的功能，若有消費者前往，很可能兩邊商場都走一走，對大家的生意都有益，他們樂見此一發展。

亞路負責人鄭瑞斌也期待，百貨公司櫃哥櫃姐的銷售技巧好，希望加入一起設櫃後能帶動更多營收和商機。

新光三越櫃位將進駐的台中世貿一館，現場完全清空，只等明天工作人員進貨和布置。記者黃寅／攝影
新光三越櫃位將進駐的台中世貿一館，現場完全清空，只等明天工作人員進貨和布置。記者黃寅／攝影
新光三越櫃位將進駐的台中世貿一館，現場完全清空，只等明天工作人員進貨和布置。記者黃寅／攝影
新光三越櫃位將進駐的台中世貿一館，現場完全清空，只等明天工作人員進貨和布置。記者黃寅／攝影
和新光三越廠商比鄰銷售，且銷售日期有重疊的亞路行動百貨今陸續進貨準備，明天開張。記者黃寅／攝影
和新光三越廠商比鄰銷售，且銷售日期有重疊的亞路行動百貨今陸續進貨準備，明天開張。記者黃寅／攝影

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

影／氣爆案2歲昏迷女童搭專機離台…家屬捧骨灰齊返澳門 新光三越埋單

獨／新光三越氣爆 澳門1家7口釀2死今分搭2班機返家

新光三越罹難樓管是「方粉」 鄭朝方獻百合花哀悼送別

影／向社會致歉！新光三越悼2罹難樓管 總經理吳昕陽1鞠躬

相關新聞

獨／新光三越氣爆 澳門1家7口釀2死今分搭2班機返家

台中新光三越氣爆案，澳門鄧姓四代7口釀2死、5傷，其中鄧氏夫妻不幸喪命，家屬20日低調舉辦告別式，送別至親；據了解，2歲...

新光三越罹難樓管是「方粉」 鄭朝方獻百合花哀悼送別

台中新光三越氣爆釀4死，罹難的2名樓管今告別式，新光三越高層、員工都到場送2人最後一程。新竹縣竹北市長鄭朝方今也到場送別...

櫃姊好焦急！防護計畫6缺失逾億商品卡櫃 新光三越說話了

台中新光三越百貨中港店氣爆近2周，進駐廠商、櫃哥、櫃姐焦急，擔心封館裡頭各櫃逾億精品商品拿不出來，但新光三越提送防護計畫...

啟動台中世貿第二賣場 新光三越明陸續進駐

新光三越發生氣爆後，櫃位廠商無法營業，工作發生問題，新光三越經過近日的積極籌備，昨天發出信函通知廠商，啟動第一階段的第二...

影／氣爆案2歲昏迷女童搭專機離台…家屬捧骨灰齊返澳門 新光三越埋單

台中新光三越氣爆案，澳門鄧姓四代7口2死、5傷，其中2歲女童頭部重創，經手術搶救，至今仍昏迷，今由父母陪同搭醫療專機返澳...

新光三越全台支援計畫 北中南第二現場啟動

新光三越26日表示，因這場突如其來的意外，新光三越痛失兩位同仁，今日舉行告別式，除了表達最深切的哀悼，最重要的是感謝並肯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。