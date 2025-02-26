影／氣爆案2歲昏迷女童搭專機離台…家屬捧骨灰齊返澳門 新光三越埋單
台中新光三越氣爆案，澳門鄧姓四代7口2死、5傷，其中2歲女童頭部重創，經手術搶救，至今仍昏迷，今由父母陪同搭醫療專機返澳。新光三越證實，鄧家人、連同家屬，全數在今天下午搭機返澳，醫療包機費用新光三越埋單。
澳門鄧姓2歲女童與父母、56歲阿公、58歲阿嬤、24歲叔叔，以及85歲曾祖母祖等7人來台旅遊觀光，13日行經新光三越前廣場時遇上氣爆，阿公、阿嬤死亡，女童頭部重創，顱骨骨折昏迷，經轉院中國附醫手術搶救後仍昏迷，在加護病房觀察中；叔叔手臂骨折，曾祖母左側肋骨、手臂骨折都開完刀住院，傷勢穩定。
據了解，家屬低調處理鄧家爺奶喪事，以及女童、叔叔、曾祖母返澳就醫等，全程由紅十字會、新光三越協助，20日家祭送別至親，出動黑傘部隊；叔叔、曾祖母先轉院到中國附醫，今天女童、叔叔、曾祖母全數出院，女童由父母陪同搭醫療專機返澳，阿公、阿嬤倆人骨灰今日由鄧家的家屬捧著，連同叔叔、曾祖母搭客機返回澳門。
中國附醫證實，經協調安置後，澳門女童今天離院，由醫療專機轉送回澳門。鄧家叔叔、曾祖母也已出院，今天返回澳門。
新光三越營業本部副本部長謝英明說，氣爆案後，從澳門鄧家的家屬來台開始，直到鄧家人、連同家屬離開台灣為止，應該要負責的部分，新光三越會處理，不會增加鄧家的負擔，女童的確搭醫療專機。至於費用是否由新光三越買單？謝英明答，應該是。
謝英明指出，鄧家人回到澳門後，會持續關心，特別是在鄧家在澳門有專屬醫療，經過兩邊醫療團隊溝通後，才有辦法離開台灣，轉院回澳門。至於返澳後的醫療，還在協商中，新光三越會負應該有的責任。
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