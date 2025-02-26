新光三越全台支援計畫 3月起北中南第二現場將啟動

新光三越26日發表最新進度說明，3月將於全台北中南三地舉辦銷售活動，提供品牌廠商與員工安置方案。

新光三越表示，因這場突如其來的意外，新光三越痛失兩位同仁，26日舉行告別式，除了表達最深切的哀悼，最重要的是感謝並肯定兩位同仁的敬業負責與付出貢獻。新光三越將負起應有的責任，妥善處理後續事宜，並持續陪伴與關懷家屬。