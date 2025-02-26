新光三越全台支援計畫 北中南第二現場啟動

新光三越26日表示，因這場突如其來的意外，新光三越痛失兩位同仁，今日舉行告別式，除了表達最深切的哀悼，最重要的是感謝並肯定兩位同仁的敬業負責與付出貢獻。新光三越將負起應有的責任，妥善處理後續事宜，並持續陪伴與關懷家屬。

同時，面對意外事件，新光三越迅速啟動應變措施，除了第一時間展開搶災搶險與安全評估外，同時協同廠商夥伴研擬短期安置方案。自3月1日起於全台啟動第二現場計畫，第一階段涵蓋男女服飾、內睡衣、休閒運動、家庭用品、食品等於北中南三地舉辦銷售活動，期盼廠商夥伴與同仁能在最短時間內獲得支持與安置。

其中，台中地區地點位於台中世界貿易中心展覽場一館、台中長榮桂冠酒店3樓，台北地區則在新光三越台北信義新天地A9館9樓、新光三越台北南西店一館9樓、台南地區在新光三越台南新天地本館6樓。