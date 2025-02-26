快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／新光三越氣爆 澳門1家7口釀2死今分搭2班機返家

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬20日低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬20日低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影

台中新光三越氣爆案，澳門鄧姓四代7口釀2死、5傷，其中鄧氏夫妻不幸喪命，家屬20日低調舉辦告別式，送別至親；據了解，2歲腦傷女童與父母今搭醫療專機返澳門，受傷的住院的24歲叔叔，以及85歲曾祖母也帶阿公、阿嬤搭客機返澳，醫院也證實，傷都已離院。

澳門鄧姓二歲女童與父母、56歲阿公、58歲阿嬤、24歲叔叔，以及85歲曾祖母等7人來台旅遊觀光，13日行經新光三越前廣場時遇上氣爆，她的阿公被掉落物砸中當場慘死，阿嬤送醫不治。

女童頭部重創，顱骨骨折昏迷，父母手腳擦挫傷顧不得傷勢，抱女童轉院接受開顱手術搶救，女童術後住加護病房治療觀察中。叔叔臉部、手臂骨折，曾祖母左側肋骨、手臂骨折，2人都開完刀住院，傷勢穩定。

據了解，家屬處理鄧家阿公、阿嬤喪事、返家細節都極為低調，全程由紅十字會協助，20日家屬舉辦家祭，送別至親，低調婉謝官員致哀，包括副市長鄭照新、民政局長吳世瑋等人，移靈至東海火葬場火化，倆人骨灰今日由家人捧著，搭機返回故鄉。

新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬20日低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬20日低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬20日低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬20日低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬20日低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬20日低調舉辦告別式，移靈時出動黑傘部隊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬20日低調舉辦告別式，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
新光三越氣爆案，澳門鄧氏夫妻喪命，家屬20日低調舉辦告別式，場面哀淒。記者趙容萱／攝影

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

再1個月！中市府同意新光三越拆除外牆懸掛物延至3月底

新光三越氣爆澳門夫妻雙亡 今低調家祭出動黑傘部隊

新光三越氣爆澳門1家2亡傳「航空公司拒運遺體」 初定20日火化

台中副市長鄭照新被惡意P圖 國民黨市黨部批側翼無視悲劇

相關新聞

獨／新光三越氣爆 澳門1家7口釀2死今分搭2班機返家

台中新光三越氣爆案，澳門鄧姓四代7口釀2死、5傷，其中鄧氏夫妻不幸喪命，家屬20日低調舉辦告別式，送別至親；據了解，2歲...

新光三越罹難樓管是「方粉」 鄭朝方獻百合花哀悼送別

台中新光三越氣爆釀4死，罹難的2名樓管今告別式，新光三越高層、員工都到場送2人最後一程。新竹縣竹北市長鄭朝方今也到場送別...

影／氣爆案2歲昏迷女童搭專機離台…家屬捧骨灰齊返澳門 新光三越埋單

台中新光三越氣爆案，澳門鄧姓四代7口2死、5傷，其中2歲女童頭部重創，經手術搶救，至今仍昏迷，今由父母陪同搭醫療專機返澳...

新光三越全台支援計畫 北中南第二現場啟動

新光三越26日表示，因這場突如其來的意外，新光三越痛失兩位同仁，今日舉行告別式，除了表達最深切的哀悼，最重要的是感謝並肯...

新光三越人員進出案卡關 計畫缺6項內容遭中市府退件

台中新光三越百貨中港店氣爆近2周，不少員工、廠商急需返回大樓內拿取物品、處理生鮮食物，新光三越24日提送防護計畫，市府審...

影／向社會致歉！新光三越悼2罹難樓管 總經理吳昕陽1鞠躬

台中新光三越氣爆釀4死，罹難的2名樓管今告別式，新光三越高層、員工都到場送2人最後一程。新光三越總經理吳昕陽說，對2名員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。