獨／新光三越氣爆 澳門1家7口釀2死今分搭2班機返家

台中新光三越氣爆案，澳門鄧姓四代7口釀2死、5傷，其中鄧氏夫妻不幸喪命，家屬20日低調舉辦告別式，送別至親；據了解，2歲腦傷女童與父母今搭醫療專機返澳門，受傷的住院的24歲叔叔，以及85歲曾祖母也帶阿公、阿嬤搭客機返澳，醫院也證實，傷都已離院。

澳門鄧姓二歲女童與父母、56歲阿公、58歲阿嬤、24歲叔叔，以及85歲曾祖母等7人來台旅遊觀光，13日行經新光三越前廣場時遇上氣爆，她的阿公被掉落物砸中當場慘死，阿嬤送醫不治。

女童頭部重創，顱骨骨折昏迷，父母手腳擦挫傷顧不得傷勢，抱女童轉院接受開顱手術搶救，女童術後住加護病房治療觀察中。叔叔臉部、手臂骨折，曾祖母左側肋骨、手臂骨折，2人都開完刀住院，傷勢穩定。