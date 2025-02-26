新光三越罹難樓管是「方粉」 鄭朝方獻百合花哀悼送別

台中新光三越氣爆釀4死，罹難的2名樓管今告別式，新光三越高層、員工都到場送2人最後一程。新竹縣竹北市長鄭朝方今也到場送別，並表示罹難的H小姐是一路以來支持他的「方粉」。今年大年初二時，兩人還見面，沒想到卻成永別。

「今天的天空掛滿濕的淚，還有灰的臉」。鄭朝方臉書發文，2月的台中百貨公司的氣爆意外，奪走了一條正值青春年華的生命，很遺憾地，罹難的H小姐是一路以來，無論他落選抑或是當選都一值陪伴支持著他的方粉。

鄭朝方回憶，7年來每一次相挺的支持，H小姐總是帶著甜甜的笑容，聽她的男朋友說，在高中的時候，常在下課時，搖著我的旗子說鄭朝方凍蒜，相機裡也保存著許多我們的合照。沒想到，今年大年初二時，不到一個月前，她特別到池和宮領取福袋，竟成為最後一次見面。

鄭朝方說，家屬透過了里長通知，到了靈堂，才知道是熟悉面孔的她，一直不敢相信…很難過、很難過，今天是H小姐的告別式，「家屬希望而我也想來陪伴祂走過人生最後一程」，獻上百合，願祂在另一個世界，花開自在，一如往常，如白百合般綻放出最純粹的美好。