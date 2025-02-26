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新光三越人員進出案卡關 計畫缺6項內容遭中市府退件
台中新光三越百貨中港店氣爆近2周，不少員工、廠商急需返回大樓內拿取物品、處理生鮮食物，新光三越24日提送防護計畫，市府審查後認為缺少管制計畫、緊急應變計畫等6項內容，昨日退件。新光三越表示今天會補件，通過隔天就會開放人員進出。
都市發展局指出，開放人員進出分為兩階段，第一階段新光三越要提送安全評估人員進出勘查計畫，第二階段依勘查結果提出安全維護計畫；新光三越21日提送安全評估人員進出計畫，市府當天審查同意備查，然而新光三越24日提出第二階段的建物評估結果與商場巡視整理動線防護計畫，尚有缺失遭退件。
都發局表示，該計畫附上建築師與結構技師簽證表、建築師及結構技師與瓦斯單位及機電系統安全評估檢查表、商場巡視整理動線圖面及照片等等，不過還缺少6項應附上的內容，昨日已依規定退件，請新光三越公司補上缺失重新送件。
都發局指出，6項缺失如下：第一，安全評估人員評估結果；第二，相關防護計畫的施工期程與設置方式；第三，進出人員的管制對象、時間與方式；第四，新光三越僅申請地下3樓到地上10樓，應附上未申請地下6樓到4樓、地上11樓到14樓的原因；第五，各樓層管制人員與勞安人員計畫；第六，緊急應變計畫。
新光三越表示，今天會把相關資料完整補上，感謝都發局的指導，若今天能通過第二階段審查，會立刻通知員工與廠商夥伴，明天就可以進出中港店取物。
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