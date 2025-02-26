快訊

檢調查余正煌涉吸金案 驚見總統府侍衛、軍事情報局軍官

投資菜鳥想買ETF如何下手？看懂市值型、高股息型存股密碼

急診塞爆…凌濤揭林靜儀在春酒嗨唱照 陳時中也出席

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越人員進出案卡關 計畫缺6項內容遭中市府退件

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
新光三越中港店全店封閉中，新光三越24日提送人員進出的第二階段計畫，缺少6項內容遭都發局退回，今天會再補件，力拚明天讓人員進出。本報資料照
新光三越中港店全店封閉中，新光三越24日提送人員進出的第二階段計畫，缺少6項內容遭都發局退回，今天會再補件，力拚明天讓人員進出。本報資料照

台中新光三越百貨中港店氣爆近2周，不少員工、廠商急需返回大樓內拿取物品、處理生鮮食物，新光三越24日提送防護計畫，市府審查後認為缺少管制計畫、緊急應變計畫等6項內容，昨日退件。新光三越表示今天會補件，通過隔天就會開放人員進出。

都市發展局指出，開放人員進出分為兩階段，第一階段新光三越要提送安全評估人員進出勘查計畫，第二階段依勘查結果提出安全維護計畫；新光三越21日提送安全評估人員進出計畫，市府當天審查同意備查，然而新光三越24日提出第二階段的建物評估結果與商場巡視整理動線防護計畫，尚有缺失遭退件。

都發局表示，該計畫附上建築師與結構技師簽證表、建築師及結構技師與瓦斯單位及機電系統安全評估檢查表、商場巡視整理動線圖面及照片等等，不過還缺少6項應附上的內容，昨日已依規定退件，請新光三越公司補上缺失重新送件。

都發局指出，6項缺失如下：第一，安全評估人員評估結果；第二，相關防護計畫的施工期程與設置方式；第三，進出人員的管制對象、時間與方式；第四，新光三越僅申請地下3樓到地上10樓，應附上未申請地下6樓到4樓、地上11樓到14樓的原因；第五，各樓層管制人員與勞安人員計畫；第六，緊急應變計畫。

新光三越表示，今天會把相關資料完整補上，感謝都發局的指導，若今天能通過第二階段審查，會立刻通知員工與廠商夥伴，明天就可以進出中港店取物。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

向社會致歉！新光三越悼2罹難樓管 總經理吳昕陽1鞠躬

再1個月！中市府同意新光三越拆除外牆懸掛物延至3月底

獨／新光三越啟動全台5處第二賣場「台中在世貿」 廠商通知信曝光

台中新光三越吊車施工 男騎機車酒駕撞上…在場媒體看傻眼

相關新聞

影／向社會致歉！新光三越悼2罹難樓管 總經理吳昕陽1鞠躬

台中新光三越氣爆釀4死，罹難的2名樓管今告別式，新光三越高層、員工都到場送2人最後一程。新光三越總經理吳昕陽說，對2名員...

新光三越人員進出案卡關 計畫缺6項內容遭中市府退件

台中新光三越百貨中港店氣爆近2周，不少員工、廠商急需返回大樓內拿取物品、處理生鮮食物，新光三越24日提送防護計畫，市府審...

再1個月！中市府同意新光三越拆除外牆懸掛物延至3月底

台中新光三越百貨中港店氣爆案過去近2周，12樓氣爆地點的外牆仍有被氣爆震出的窗框、牆面等危險懸掛物，由於高樓作業困難，新...

獨／新光三越啟動全台5處第二賣場「台中在世貿」 廠商通知信曝光

新光三越發生氣爆後，櫃位廠商無法營業，工作發生問題，新光三越經過近日的積極籌備，今天發出信函通知廠商，啟動第一階段的第二...

台中新光三越吊車施工 男騎機車酒駕撞上…在場媒體看傻眼

台中新光三越日前發生氣爆案，今天在惠來路二段有大型吊車施工，封閉部分道路，未料林姓男子騎機車酒駕，行經該處時，自撞交通錐...

台中氣爆後兩周再傳異味？新光三越澄清：不是瓦斯

台中新光三越百貨中港店氣爆案過去近2周，今天上午再傳「飄出瓦斯味」，消防人員也到場檢測。新光三越下午說明，經過詳細檢測，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。