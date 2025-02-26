影／向社會致歉！新光三越悼2罹難樓管 總經理吳昕陽1鞠躬

台中新光三越氣爆釀4死，罹難的2名樓管今告別式，新光三越高層、員工都到場送2人最後一程。新光三越總經理吳昕陽說，對2名員工罹難員工表達深沈的痛心，以及哀悼，他並且深深一鞠躬，對氣爆事件造成社會不安致上最深歉意。

台中新光三越氣爆釀4死，罹難的34歲陳姓男樓管和23歲林姓女樓管家屬今分別在台中、新竹舉辦告別式，陳姓男樓管告別式由吳昕陽率營業本部副本部長謝英明等高階主管參與，林姓女樓管告別式則由董事長吳東昇率謝英明等高階主管到場。

吳昕陽在參加陳姓男樓管告別式後受訪表示，陳姓男樓管是資深、敬業、負責任的好同事，陳一直都很努力解決面對的挑戰，公司、員工都對陳高度肯定，公司感謝他。