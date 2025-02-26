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再1個月！中市府同意新光三越拆除外牆懸掛物延至3月底
台中新光三越百貨中港店氣爆案過去近2周，12樓氣爆地點的外牆仍有被氣爆震出的窗框、牆面等危險懸掛物，由於高樓作業困難，新光三越公司雖出動吊車等大型機具，依舊無法趕在昨天拆除，申請展延拆除作業，中市府已同意展延至3月31日。
新光三越13日氣爆，市府都市發展局依違反建築法裁罰新光三越30萬元，要求18日前清理外牆懸掛物，新光三越出動吊車高空作業仍趕不及，18日再遭罰30萬元，並被要求1周內、即25日前清理；新光三越架設安全圍籬、高空防護網，昨天又出動數輛吊車，仍無法拆完。
新光三越表示，原預計25日拆除，但這類氣爆事件沒有前例可參考，且施工時天氣不佳拖緩進度；此外，為了確保安全，新光三越決定將防護網加裝至14件，圍住東、北、西面3方向的外牆，架設1面防護網需要2.5天，總計需要35個工作日，24日即申請工期展延到3月31日。
都發局今天上午表示，考量外牆懸掛物清理必須在高空作業，且施工地點靠近人車眾多的台灣大道與惠來路，安全至為重要，另外氣爆案的確無前例可循，新光三越也在專業建築師、技師的協助下提出合理的展延計畫，市府同意新光三越外牆懸掛物清除作業展延至3月31日。
都發局強調，新光三越若超過3月31日仍未清理完懸掛物，市府將再次依法開罰並限期改善，改善期間的公共安全維護也由新光三越負全責，請新光三越盡速完成改善作業，確保市民及公共安全。
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